2022年07月07日 10時38分 ネットサービス

Amazonが追加料金なしでフードデリバリーサービスの有料サブスクリプションプランをプライム会員特典に追加すると発表



7月12日~13日に年に1度のビッグセールとなるプライムデーを控えるAmazonが、アメリカのプライム会員向けにフードデリバリーサービス・Grubhubのメンバーシップ1年分を無料で提供すると発表しました。対象者はGrubhubで12ドル(約1600円)以上を注文すると、配達料が無料になります。



Amazonによれば、Grubhubのメンバーシップである「Grubhub Plus」は月額9.99ドル(約1360円)で利用可能なサービスですが、プライム会員なら1年間無料で利用できるとのこと。ただし、1年を過ぎると自動的に継続利用とみなされ、月額課金がスタートするそうです。





Amazonは2015年にフードデリバリーサービス「Amazon Restaurants」を提供しましたが、Uber EatsやDoorDashといった同業他社との競合に破れ、2019年にサービス提供を終了しました。



しかし、Amazonはフードデリバリーサービスをあきらめたわけではなく、2019年にはヨーロッパのフードデリバリーサービスであるDeliverooに投資し、2021年にはイギリスのプライム会員向けの特典として、Deliveroo Plusを提供。今回のGrubhub Plusをプライム会員向けに提供する裏で、AmazonはGrubhubの株式の2%を取得し、将来的に15%まで取得を目指しているとのこと。





Grubhubのアダム・ドゥヴィットCEOは「Amazonはプライム特典で利便性を再定義しており、多くの新しい消費者にGrubhub Plusの価値を知ってもらうと同時に、提携しているレストランや宅配ドライバーにさらなるビジネスをもたらすと確信しています」とコメントしています。



なお、AmazonはGrubhub Plus以外に、2022年9月に公開される予定の「指輪物語」オリジナルTVシリーズ「The Rings of Power」の予告編をプライム会員だけに、48時間限定で公開することを発表しています。