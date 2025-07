「おもちゃ函」プレイベント開幕、「挑メ！函館再文明開化」を掲げる函館のポップカルチャー総合イベントがスタート

・関連記事

巨匠・高畑勲の歩みを時系列で振り返る「高畑勲展―日本のアニメーションを作った男。」オープニングセレモニーで太田光&岩井俊二がクロストーク - GIGAZINE



2025年12月に開催決定の「あいち・なごやインターナショナル・アニメーション・フィルム・フェスティバル(ANIAFF)」記者会見レポート - GIGAZINE



エヴァのラッピング車両に乗りつつスタンプを集める天竜浜名湖鉄道と遠州鉄道の「人類乗車計画2025」に参加してみた - GIGAZINE



「マチ★アソビ vol.28」全記事一覧まとめ - GIGAZINE



2025年07月12日 14時50分00秒 in 取材, アニメ, Posted by logc_nt

You can read the machine translated English article The pre-event for 'Omocha Hako' kicks of….