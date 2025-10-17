マチ★アソビ Vol.29前夜祭開催、新たな取り組みの「オフィシャルサポーター」名入れ式を実施
2025年10月18日(土)・19日(日)開催の「マチ★アソビ Vol.29」に向けて17日夕方、前夜祭が開催されました。マチ★アソビはVol.28から運営体制に変更があり、今後も持続可能なイベントとしていくための取り組みとして新しく「オフィシャルサポーター」がスタート。前夜祭では、このオフィシャルサポーターに事前申し込みを行った人の名前を掲出する「名入れ式」が行われました。
マチ★アソビ本番に向けての設営が完了している藍場浜公園。
前夜祭はその一角で行われました。
#マチアソビ— STEELFAN (@steelfan_kyoto) October 17, 2025
スタッフ「前夜祭始まったら撮影禁止になりますので何もないところを撮影するなら今です」
そうはならんやろ、なっとるやろがい pic.twitter.com/B8lLhSY26Z
#マチアソビ— 鈴藍🐰🌙 (@suzu0ran) October 17, 2025
時間余ったので前夜祭見に来た🎶 pic.twitter.com/K0GeaMGRVZ
進行はとくしまアニメ大使・中村繪里子さんと徳島県の村上耕司副知事が担当。
村上副知事はVol.28の前夜祭に「鬼滅の刃」の冨岡義勇コスプレで参加したため「今回は副知事コスプレ」と言われていました。
前夜祭、えりこさんと副知事登場。ぬるっと始まった！— T２じゃっく (@t2jacker) October 17, 2025
副知事、前は冨岡さんのコスだったけど、今回は副知事のコスプレだ！
#マチアソビ
「オフィシャルサポーター」はマチ★アソビを今後も続けていくために支援してもらう取り組みで、返礼品として、支援した人向け限定グッズが用意されています。支援は1口5000円で、限定グッズは口数に応じて以下のようになっています。
前夜祭では、具体的にどういったグッズなのかという紹介が行われました。ステッカーを掲げる村上副知事。
以後のグッズは、集まった人みんなに見えるように、村上副知事が持って走り一周しみんなは拍手するという流れが誕生。前夜祭でも10名分の枠が用意され、その場で申し込む人により満枠となりました。
その後、会場に用意された「マチ★アソビ Vol.29 個人寄付御芳名」の枠に、登録された名前を村上副知事と中村さんが読み上げながら貼り付けていく「名入れ式」が行われました。
日がだんだんと暮れていき、横のステージでのチェックが進むのに合わせて名入れ式も進んでいきます。
まずは事前に6口の支援を行った35名の名入れが行われました。
名前はマチ★アソビ期間中、藍場浜公園で公開されます。
前夜祭に参加した人には、やはり村上副知事の活躍が印象的だったようです。
#マチアソビ 前夜祭という名のとくしまアニメ大使・中村繪里子さん＋村上副知事トークショーでした🤣— りゅうのすけ🐏 (@KatohRyuunosuke) October 17, 2025
繪里子さん今回もすだちカラーがかわいいし観覧エリアを周回ランニングする副知事が健脚すぎて面白かったw pic.twitter.com/ARMNW6uvI0
「マチアソビ前夜祭」（中村繪里子、村上耕司）。オフィシャルサポーターの話。前回は冨岡義勇に扮した村上氏、今回は徳島県副知事のコスプレ（？）で軽やかなフットワークを見せた。徳島県は副知事に恵まれましたな。 pic.twitter.com/GIfCPjlRyP— 中等遊民 (@kf0088) October 17, 2025
ぬるっと始まった前夜祭無事終了！— のんごろう (@Nongorou_chan) October 17, 2025
今回からの取り組みオフィシャルサポーターの事前申込をした方の名入れがされた札を副知事が紹介し、えりこさんがボードに貼っていくのを見守る会でした！
丁度良いところで音楽が切れる奇跡やサービス精神旺盛な副知事が見れたりと楽しかったです🤣#マチアソビ
ごらん阿波おどりぺこら#マチアソビ 前夜祭に参加してきたよ— 虚嘘 (@micron05) October 17, 2025
一般協賛枠の名札奉納？コーナーでは副知事がアニメ界隈ならではのトンチキなニックネームを読み上げ中村繪里子さんが大喜利をかます他のアニメイベントではそうそうお目にかかれないケミストリーが見れて大満足だよ#邪活 pic.twitter.com/IvjYdv3ghI
前夜祭終わった。副知事大活躍だったなw #マチアソビ— MISAGI (@MISAGI12) October 17, 2025
#マチアソビ 前夜祭に参加した。— 流雲奏水 (@rune_sosui) October 17, 2025
たまたまXで告知見て、もうすぐやんと近くにいたので行ってみた。何するかも分からずw
中村繪里子さんと副知事さんがサポーター関連の紹介と名入れ式。
ステージでもないところで行われるトーク？を地べたに座ってまったり見ているゆるさがマチアソビらしいと思ったw pic.twitter.com/mBW19LoyxW
#マチアソビ 前夜祭終了しました。— Master.G@イベント復活してきたね (@GF13_001NH2) October 17, 2025
前回は水際公園で初登場のサウナの紹介(だけど豪雨でそれどころじゃなかったw)、今回は藍葉浜公園でオフィシャルサポーターの名前掲示会でした。所謂晒し者(コラ
まぁ現地にもいたサポーター達の目当ては業界関係者トークのパスなので、みな面構えが違ったw
前夜祭、終了。中村さんに名前読んでもらえて、しかも強そうって言っていただけて嬉しかった🎵#マチアソビ— 天地っち (@tentich) October 17, 2025
前夜祭の名入れ式の個人寄付枠でFGOの呟きでよく見るHumanityさんの名前が呼ばれてたw— アス (@asumanga) October 17, 2025
#マチアソビ
オフィシャルサポーターは「オンライン受付」と「会場受付」があり、会場受付の場合、グッズはその場で受け取ることができます。オンライン受付の場合、「会場受け取り」と「後日配送」が選べます。
オフィシャルサポーター | マチ★アソビ Vol.29
https://www.machiasobi.com/supporter/
前夜祭を終えた中村繪里子さんからのコメントが公開されています。
マチ★アソビ、いよいよ明日から本番スタートです🎉— 徳島県 (@preftokushima) October 17, 2025
前夜祭終わりに、とくしまアニメ大使・中村繪里子さんから、本番に向けてひとこといただきました！#マチアソビ #とくしまアニメ大使 #中村繪里子 pic.twitter.com/QpT8EJIO4M
