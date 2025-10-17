2025年10月17日 23時30分 取材

マチ★アソビ Vol.29前夜祭開催、新たな取り組みの「オフィシャルサポーター」名入れ式を実施



2025年10月18日(土)・19日(日)開催の「マチ★アソビ Vol.29」に向けて17日夕方、前夜祭が開催されました。マチ★アソビはVol.28から運営体制に変更があり、今後も持続可能なイベントとしていくための取り組みとして新しく「オフィシャルサポーター」がスタート。前夜祭では、このオフィシャルサポーターに事前申し込みを行った人の名前を掲出する「名入れ式」が行われました。



マチ★アソビ本番に向けての設営が完了している藍場浜公園。





前夜祭はその一角で行われました。





進行はとくしまアニメ大使・中村繪里子さんと徳島県の村上耕司副知事が担当。





村上副知事はVol.28の前夜祭に「鬼滅の刃」の冨岡義勇コスプレで参加したため「今回は副知事コスプレ」と言われていました。





「オフィシャルサポーター」はマチ★アソビを今後も続けていくために支援してもらう取り組みで、返礼品として、支援した人向け限定グッズが用意されています。支援は1口5000円で、限定グッズは口数に応じて以下のようになっています。





前夜祭では、具体的にどういったグッズなのかという紹介が行われました。ステッカーを掲げる村上副知事。





以後のグッズは、集まった人みんなに見えるように、村上副知事が持って走り一周しみんなは拍手するという流れが誕生。前夜祭でも10名分の枠が用意され、その場で申し込む人により満枠となりました。





その後、会場に用意された「マチ★アソビ Vol.29 個人寄付御芳名」の枠に、登録された名前を村上副知事と中村さんが読み上げながら貼り付けていく「名入れ式」が行われました。





日がだんだんと暮れていき、横のステージでのチェックが進むのに合わせて名入れ式も進んでいきます。





まずは事前に6口の支援を行った35名の名入れが行われました。





名前はマチ★アソビ期間中、藍場浜公園で公開されます。





前夜祭に参加した人には、やはり村上副知事の活躍が印象的だったようです。





オフィシャルサポーターは「オンライン受付」と「会場受付」があり、会場受付の場合、グッズはその場で受け取ることができます。オンライン受付の場合、「会場受け取り」と「後日配送」が選べます。



オフィシャルサポーター | マチ★アソビ Vol.29

https://www.machiasobi.com/supporter/



前夜祭を終えた中村繪里子さんからのコメントが公開されています。

