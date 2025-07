スマホのAI処理性能を測定できるベンチマークアプリ「MLPerf Mobile」をMLCommonsがリリースしたので使ってみた

・関連記事

AndroidスマホでもiPhoneでもAIモデルをローカルで実行してチャットできる無料アプリ「Cactus Chat」レビュー - GIGAZINE



スマホでローカル動作するGoogle製オープンソースAIモデル「Gemma 3n」登場、今すぐスマホで使う方法はコレ - GIGAZINE



PCやスマホのAI性能を測定できる「Geekbench AI」が登場したので使ってみた - GIGAZINE



「Geekbench 6」リリース、ビデオ会議の背景ボカシや写真からの不要物除去など実用的なベンチマークが可能になったので実際に試してみた - GIGAZINE



CPU・2D・3D・メモリ・ディスクの5項目で徹底的にベンチマークするWindows版「PassMark PerformanceTest」Ver.11レビュー - GIGAZINE



2025年07月12日 10時00分00秒 in レビュー, モバイル, ソフトウェア, Posted by log1o_hf

You can read the machine translated English article MLCommons has released a benchmark app c….