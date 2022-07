無料＆登録不要で写真に写った不要な部分をサクッと消してくれる「cleanupphotos」

写真に写ってしまった人影やゴミ、建物などをサクッと消してしまえるサービスが「 cleanupphotos 」です。Google Pixel 6やAdobe Photoshopなどにも同様の機能がありますが、cleanupphotosはサイトにアクセスするだけで無料で手軽に使えます。 Remove unwanted objects from photos by dragging boxes https://cleanupphotos.com/ これは水族館でゴマフアザラシを撮影した時の画像。いい感じにゴマフアザラシが水面から顔を出しているところを撮影できたのですが、右側に人が写り込んでしまいました。

2022年07月16日 20時00分00秒 in レビュー, ネットサービス, Posted by log1p_kr

