尿から作るバイオコンクリートとは？

研究者らが、尿の成文を材料とする建築材料を開発しました。廃棄物を有効活用できるほか、生産時に発生する温室効果ガスを抑えられる環境上の利点があります。 High strength bio-concrete for the production of building components | npj Materials Sustainability https://www.nature.com/articles/s44296-023-00004-6

2025年07月12日 08時00分00秒

