2025年11月29日 14時25分 試食

こってり濃厚なガーリックソースと4枚のビーフパティがタッグを組んで満腹にさせにくるバーガーキングの「にんにく・ガーリック ザ・ワンパウンダー」試食レビュー



バーガーキングが、「にんにく・ガーリックバーガー」＆「スパイシーにんにく・ガーリックバーガー」に続くにんにく系バーガーとして、直火焼きビーフパティを4枚挟み込んだ「にんにく・ガーリック ザ・ワンパウンダー」を2025年11月28日(金)に発売したので、食べに行ってきました。



『にんにく・ガーリック ザ・ワンパウンダー』が復活！ ジューシーな直火焼きビーフパティ4枚に、にんにく3種のパンチが効いた 「特製ガーリックソース」が極限の旨さ！

https://www.burgerking.co.jp/event/detail/69



バーガーキングに到着すると、店頭に「にんにく・ガーリック ザ・ワンパウンダー」のバナーがかかっていました。





注文してから5分少々でバーガーを受け取ることができました。





包みを開くとこんな感じ。直径も大きいのですが、パティが4枚サンドされていることにより、「ズンッ」と実重量を伴った存在感があります。





上のバンズを持ち上げるとこんな感じ。ノーマルな「にんにく・ガーリックバーガー」と比べてパティが増えたことで、ソースの量も増やされている気がします。





にんにく・ガーリックバーガーのとき「ガーリックソースを存分に味わうならパティ2枚より1枚の方がいいのでは？」という思いがあったため、パティが4枚に増えることには懸念があったのですが杞憂でした。濃厚な特製ガーリックソースが、4枚分のパティの肉の味と戦うのではなく、まるでタッグを組むような相性のよさで、「腹を満たしてやる」とばかりに体の中に突入してくる感覚。どっぷりと濃い味わいに溺れそうなハンバーガーとなっていました。





包み紙でうまく挟み込みつつ、ハンバーガーであふれるソースをぬぐいながら食べていたのですが、食後の包み紙はこんな感じに。「溺れるほどの濃さ」の一端がうかがえるかと思います。





「にんにく・ガーリック ザ・ワンパウンダー」は税込1990円で、期間限定・数量限定での販売。1つ購入するごとにオリジナルステッカーが1枚もらえます。

