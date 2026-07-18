2026年07月18日 10時00分 レビュー

3アイテム同時にワイヤレス充電可能＆折りたたんでコンパクトに持ち運びもできるAnkerの「Prime Wireless Charging Station(3-in-1, MagGo,AirCool,Foldable)」レビュー



Ankerの「Prime Wireless Charging Station」は複数のワイヤレス充電ドックを備えたアイテムで、ごちゃつきがちな充電機器をすっきりまとめた上で、冷却機能によりスマホの温度上昇を防ぐことができます。そんな充電ドックを折り畳んでコンパクトに持ち運ぶことも可能になった「Anker Prime Wireless Charging Station(3-in-1, MagGo, AirCool, Foldable)」が2026年4月に登場しており、Ankerから提供してもらったので実際に使ってみました。



Anker Prime Wireless Charging Station (3-in-1, MagGo, AirCool, Foldable) | 充電器の製品情報 | Anker Japan 公式オンラインストア

https://www.ankerjapan.com/products/b25n1



「Anker Prime Wireless Charging Station(3-in-1, MagGo, AirCool, Foldable)」のパッケージ。





フタを開けると本体が登場しました。





内容物は本体、ACアダプター、USB-Cケーブル、保護用のシール、説明書類。





本体のシールをはがして使用します。





以下は折り畳まれた状態。





折り畳まれた状態は高さ約95mm×幅約61mm×厚さ31mm。高さ54.0mm×幅85.6mmの交通系ICカード、高さ147.6mm×幅71.6mmのiPhone 16と比較すると以下のような感じです。





横から見るとこんな感じ。





片手に収まるくらいコンパクトなため、持ち運びにも適しています。





上下にぱかっと開く事で展開できます。展開した時の高さは最大で約105mm。





重さは実測で224gでした。





正面側から見るとこんな感じ。





展開した内側。底面には給電用のUSB-Cポートがあるほか、底面もワイヤレス充電ドックになっておりワイヤレス充電対応機器を置くだけで充電することができます。





横から見るとこんな感じ。右下にある丸い部分は「冷却ファン」の動作を示すもので、給電を開始すると白く、充電を開始すると青く光ります。また、上に出っ張っている白いパーツも充電ドックで、スマートウォッチを引っかけることで充電できます。





スマートウォッチ用の充電ドックは使用しない場合は内側に折り畳むことも可能。





折り畳まれた状態から展開するには、白い部分をカチッと押し込みます。





以下のように展開されるため、水平に動かすことでスマートウォッチの充電に使用できます。





以下のように、3つのワイヤレス充電対応機器を同時に充電することができます。





底面の裏側には四隅にすべり止めがついています。





充電を開始するには、まず付属のUSB-CケーブルとACアダプターをつなげます。





次に、USB-Cケーブルを本体のUSB-Cポートに挿入。





ACアダプターをコンセントに差し込みます。





右下が白く点灯したら準備OKです。





正面の充電ドックにiPhone 16を接触させてみたところ、磁石でくっついて充電が開始しました。充電容量は最大25W。





上部の白いドックにApple Watchを引っかけてみたところ、充電開始の画面が表示されました。





さらに、Anker Prime Wireless Charging Station(3-in-1, MagGo, AirCool, Foldable)には冷却ファンが付いていることも特徴的です。以下は展開した時の上部にある冷却ファン。





また、内側にも冷却ファンがあります。冷却ファンは充電中のスマートフォンの温度上昇を防いでくれるため、高出力のワイヤレス充電でも発熱を約30％抑えることができるそうです。





冷却ファンの音は19db程度に抑えられており、充電中の音がほとんど気になりません。以下のムービーでは、複数の機器を充電中の冷却ファン音をかなり接近して撮影していますが、通気音が軽く聞こえる程度になっているのが分かります。



折りたたみできるAnkerのワイヤレス充電ドック「Prime Wireless Charging Station(3-in-1, MagGo, AirCool, Foldable)」の冷却ファン音 - YouTube





充電中に右下のインジケーターが青く点灯したら冷却ファンを使用していることを示しています。冷却ファンは充電を開始すると自動的にオンになりますが、インジケーターをタップすることで冷却ファンのオン/オフを切り替えることもできます。





Anker Prime Wireless Charging Station(3-in-1, MagGo, AirCool, Foldable)の使用感としては、磁石に貼り付けたりドックに置いたりするだけで簡単に充電を開始できるのは便利で、折り畳んで使用できるため持ち運びにも適しており、旅行先の部屋で充電コードがごちゃつきがちな時に役立ちそう。また、複数のドックがあることで充電ケーブルの取り合いということが起きず、スマートフォン・スマートウォッチ・ワイヤレスイヤホンを同時に充電しておくことができるのも便利です。ただし、本体にあるUSB-Cポートは電源接続用のもの1個だけのため、ワイヤレス充電対応機器以外を充電することはできない点には注意が必要です。





Anker Prime Wireless Charging Station(3-in-1, MagGo, AirCool, Foldable)は公式ストアの価格で1万9990円。「ブラック」と「ホワイト」の2色から選ぶことができます。公式の対応機器はiPhone 12以降、最大の25W出力で充電する場合はiOS 26以降を搭載したiPhone 16シリーズ以降、その他ワイヤレス充電対応のAirPodsおよびApple Watchシリーズとなっています。





Amazonでも同価格で注文できます。



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