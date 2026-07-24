2026年07月24日 12時30分 サイエンス

猛暑は人間のメンタルヘルスや認知機能を悪化させて攻撃的な行動を増加させるとの研究結果



猛暑は脱水症状や熱中症、夏バテなどを引き起こして人々の健康状態に悪影響を及ぼすことが知られています。そんな猛暑の悪影響は身体だけにとどまらず、メンタルヘルスや認知機能を悪化させるほか、攻撃的な行動や自傷行為なども増加させるとの研究結果が報告されました。



Heat on the brain: The impacts of rising temperatures on psychiatric functioning, potential causes, and related compounding factors.

https://psycnet.apa.org/record/2025-56035-001



Extreme heat takes a severe toll on mental health

https://www.psypost.org/extreme-heat-takes-a-severe-toll-on-mental-health/



気候変動に関する議論では、猛暑が熱中症や心血管系疾患のリスクを上げるという健康被害について焦点が当たることがありますが、猛暑がメンタルヘルスや認知機能に及ぼす影響は見過ごされがちです。そこで、ニューヨーク・プレスビタリアン・ブルックリン・メソジスト病院の臨床心理士であるジョセフ・タリエルツォ氏はさまざまな研究を統合し、猛暑とメンタルヘルスや認知機能との関連性をまとめました。





タリエルツォ氏は、「私は以前から、身体的健康と精神的健康を結びつける統合医療に興味を持っていました。災害のような気候変動がより顕著になるにつれ、環境が私たちの健康にどのような影響を与えるのかという疑問が自然と湧いてきたのです」と述べています。



過去の研究成果を総合的に評価した今回のレビュー論文では、極端な暑さにさらされると人間の気分や感情の安定性が著しく低下することが示されました。たとえ精神疾患の診断を受けていない人でも、気温がセ氏20℃を超えることはポジティブな感情の減少や疲労感の増加と関連しているとのこと。また、暑い気候に長時間さらされることは、一般人口におけるうつ病や不安症の発症率の上昇と関連していました。





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