2026年02月28日 12時00分 レビュー

大阪日本橋のメイドカフェで店長となって店を盛り上げながら個性的なメイドたちと過ごすADV「電気街の喫茶店」プレイレビュー



Nintendo Switch/Steamのゲーム「電気街の喫茶店」は、超のつくブラック企業で心身共にボロボロになった主人公が、電気街の片隅にあるメイド喫茶の雇われ店長として住み込みで働くことになるADVです。4人のメイドさんと過ごしながらつぶれかけのメイド喫茶の復興を目指すほか、大阪日本橋の電気街にある実際の店舗や人気のインディーゲーム作品とコラボしたサブ要素をたっぷり楽しむことができます。



「電気街の喫茶店」のホーム画面は以下のような感じ。「ニューゲーム」を選択してゲームを開始します。





プレイヤーは上司から社員番号で呼ばれるような超ブラック企業に勤めていた会社員でしたが、心身共にボロボロになりついに会社を辞めることを決意しました。





電気街を練り歩きながら次の仕事を探します。会社の寮に住んでいたため住居も必要です。





すると、電気街の端っこにあるメイド喫茶「ふわふわ」にたどり着きました。お店は店長不在で経営ができておらず、今にもつぶれかけとなっています。ふわふわに唯一残っていたメイド・シロ(CV：長谷川育美)が特製のエスプレッソを入れてもてなしてくれました。





シロの「うちの店長になってみませんか」というお願いに、住み込みでもOKという条件に引かれてOKします。





新しい住居はメイド喫茶の2階、ベランダから通天閣が見える立地です。こうして仕事と住むところを同時に手に入れましたが、経営がうまくいかないと給料が出ないのはもちろん家も追い出されてしまいます。そのため、メイド喫茶「ふわふわ」を復活させて人気店にしていく必要があります。





翌日、私服のシロと電気街を練り歩き、ふわふわで働いてくれるメイドさんを探すことになりました。





「電気街の喫茶店」は大阪日本橋の「オタロード」にある実際の店舗とコラボしており、店に訪れて遊ぶことができます。ポスターやフィギュアなどコレクションアイテムを購入できる「駿河屋」。





レトロゲームを購入できる「スーパーポテト」。





カードショップ「ドラゴンスター」では、架空のカードパックを購入できます。





また、「電気街の喫茶店」はさまざまなインディーゲームともコラボしており、ドラゴンスターではシューティングゲーム「溶鉄のマルフーシャ」のキャラクターたちのカードパックを購入できます。そのほかにも「VA-11 Hall-A」のカプセルトイがあったり、「都市伝説解体センター」のキャラクターであるジャスミンとあざみが街中に登場したりと、さまざまなゲームとコラボしています。





当たったカードはコレクションとして閲覧できるほか、レアなカードは質屋に持っていくことでパックの価格より高い値段で売ることもできます。





また、そのほかにも電気街にはさまざまなスポットがあります。ゲームセンターではクレーンゲームを遊ぶことが可能。





ゲットしたぬいぐるみはメイドさんにプレゼントすることで好感度を上げることができます。





「ワクドナルド」などの飲食店では、食事をすることで「疲労度」を回復できるほか、曜日によってはアルバイトをすることもできます。





街中にあるカプセルトイは500円でグッズをゲットできます。





ゲットしたアイテムはコレクションとして飾ることが可能。また、ヒロインとデート中にカプセルトイを回すと、お互いに当てたアイテムを交換するなどの反応も楽しめます。





こうして電気街を練り歩いていたところ、ゲーム好きのギャル「ミユ」(CV：伊藤彩沙)と出会いました。





事情を説明したところ、ミユもふわふわの店員として働いてくれることになりました。以下のように、イベントCGはメイド喫茶でおなじみのチェキみたいな形で表示されます。





従業員を2人集めることができたので、ふわふわをオープンします。店舗裏の控室に入ったらホワイトボードに近づいて「経営管理」をします。





「経営準備」を選択。





ホール担当とキッチン担当をそれぞれ1人ずつ選ぶ必要があります。各メイドにはスキルがあり、シロはサービスが得意な一方で料理は苦手、ミユはサービスは苦手で料理は得意とのことなので、シロをホール担当、ミユをキッチン担当に振り分けたらAボタンで経営開始。





営業中にする主な行動は、来店したご主人様・お嬢様の元で注文をとり、料理ができたらカウンターから席まで運び、ご主人様・お嬢様のお帰りの際には席まで行ってお会計をするという3種類。また、業務をこなしていくと「おまじないサービス！」というゲージがたまっていき、ゲージがMAXになるとYボタンを押すことで一定時間売上が増加するボーナスタイムになります。ホール担当のメイドさんがいるため暇なときは営業中に何もしなくてもOKですが、店のランクが上がって来店する人が増えると店長自ら対応しなければならなくなります。





また、「特別なお客様」が訪れることがあります。特別なお客様が来店した場合はホール担当のメイドさんは対応しないため、店長がカウンターまで行って対応する必要があります。





この日訪れたのはミユの友人で、ミユのバイト先がどんな感じか見に来たとのこと。特別なお客様の対応では、リクエストに応じてお好みの一杯を入れる必要があります。今回のリクエストは「オシャレで可愛くて、ついでに甘～いのが飲みたい」というもの。





手持ちのレシピは「カフェラテ」「カフェオレ」「ふわふわスペシャル」の3種のみでした。一番オシャレそうなふわふわスペシャルを作ってみます。ベースにはエスプレッソを選択。





冷蔵庫から牛乳とシナモンを選んだら「確認」を押します。





ふわふわスペシャルができたので「提供する」を選択。





ふわふわスペシャルはミユの友人たちの舌に合いませんでした。飲み物のレシピを増やすには書店で購入する必要があり、そのレシピからお客様からのリクエストに合ったものを的確に選択する必要があります。リクエスト通りの一杯を出すことができたら、特別なお客様と関係するヒロインの好感度がアップします。





営業時間が終了するとリザルトが表示されます。売上の約8割は経営資金としてプールされ、約2割を給料として獲得できます。





メイド喫茶の営業をどのようにプレイするのかは以下のムービーを見るとよく分かります。ムービーではメインヒロイン4人のボイスも聞くことができます。



日本橋の電気街でメイド喫茶を営む「電気街の喫茶店」の忙しい営業をプレイしてみた - YouTube





経営資金をためると「店舗のレベルアップ」ができます。





店舗をレベルアップすると「店舗称号」がアップグレードされ、訪れる客の数が増加します。





また、「料理開発」では料理のレベルを上げることが可能。料理のレベルが上がると料理を作る速度がわずかに上昇するため、店の回転率を上げることができます。





料理開発に成功すると「料理改善に成功」と表示されます。街中でいっぱいごはんを食べると成功率が上がるそうです。





ふわふわは毎週月曜日が定休日で、それ以外でメイドさんたちは連日働き通しのため、連勤させると「疲労」状態になってしまいます。ホール担当とキッチン担当が1人ずついないと経営開始できないため、メイドさんをより多く集める必要があります。





ストーリーを進行すると、3人目のメイドさん候補の「ファフナ」(CV：鈴代紗弓)が登場しました。





また、ふわふわのすぐ近くにある神社に奉仕する「ほのか」(CV：石川由依)もメイドさんとして参加。





4人のメイドさんと協力しながらメイド喫茶・ふわふわを繁盛させるために奮闘したり、電気街で起こるさまざまなトラブルを解決したり、休日にはメイドさんとデートしたりしながら電気街ライフを満喫しつつエンディングを目指していきます。





夏の終わりが来たらゲームはクリア。メイド喫茶経営＆メイドさんとの交流＆電気街散策しながら50日以上を過ごすシナリオのため、しっかりボリュームがありました。また、以下は「ノーマルエンド」のリザルト画面ですが、最終日までに各ヒロインの好感度が高くなっている上で正しい選択肢を選ぶと各ヒロインとのエンディングや、さらなる「トゥルーエンド」もある様子。1周目をクリアすると一部ストーリーのキーアイテムを除いたアイテムや所持金、店のランクを維持したまま「2周目」に入るため、新しいヒロインのエンディングを模索しながら、より素晴らしいメイド喫茶の経営や電気街のさまざまな探索などをじっくり目指すことができます。





ただ、シナリオのほとんどはいわゆる「共通ルート」であり、各ヒロインのストーリーに分岐するのは終版だけとなっています。また、2周目は最初の2人である「シロ」と「ミユ」が集まった直後からのスタートで、残りの2人を集め直す必要があります。その上で、記事作成時点では「テキストスキップ」の機能はなく、動作がきびきび素早くなる「加速モード」があるのみのため、ほぼ毎日ある営業やボリュームあるシナリオを2周目3周目と挑んでいくのはかなり時間がかかりそう。電気街で過ごすほのぼのスローライフをじっくり楽しみたい場合は周回プレイも良いですが、シナリオを効率良く読みたい人は、ある程度細かくセーブを分けながらプレイするのがオススメです。



「電気街の喫茶店」はSteamまたはNintendo Switchでプレイ可能で、Steamの場合は2200円。Nintendo Switch版は2026年2月26日発売で、ダウンロード版が2480円、パッケージ通常版が3850円、パッケージ限定版は6380円です。限定版にはメインキャラクターのアクスタやぬいぐるみなどが付属します。



