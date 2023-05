ぶっ壊れデッキでソシャゲの萌えキャラたちを使える国産ローグライク・デッキビルダー「スーパーバレットブレイク」のNintendo Switch版プレイレビュー、あらゆるカードにイラストと声が付いてやたら豪華でリッチ

2017年にリリースされたゲーム「 Slay the Spire 」は、デッキ構築とローグライク要素を組み合わせたジャンルを一気に流行させた傑作ですが、「興味はあるけど、海外のゲーム特有の怖くて不気味な絵柄が苦手」という人も少なくないはず。2023年6月22日(木)にNintendo Switchでパッケージ版がリリースされる「 スーパーバレットブレイク 」は、2020年10月にサービスが終了したスマートフォンアプリ「バレットブレイク」の世界観やかわいらしいキャラクターはそのままに、キャラをカードの代わりに集めてデッキを構築していくローグライクストラテジーゲームです。どんなゲームか気になったので、先にリリースされているダウンロード版をNintendo Switchにインストールして遊んでみました。 Super Bullet Break – スーパーバレットブレイク 公式サイト - BeXide Inc. https://bexide.co.jp/?page_id=9221

2023年05月20日 20時00分00秒 in レビュー, 動画, ゲーム, Posted by log1l_ks

