宝石にされてしまった仲間を集めて能力を組み合わせてダンジョンを何度も攻略する「ビビッドナイト」レビュー

・関連記事

ローグライク×カードバトルで奥深すぎる戦略性が「詰将棋」的プレイ感を生み出す「Quantum Protocol」プレイレビュー - GIGAZINE



無料でプレイできる超絶レトロなASCIIスタイルのローグライクRPG「Angband」レビュー - GIGAZINE



頭蓋骨を取り換えて特殊能力を受け継ぐ2Dローグライクアクション「Skul: The Hero Slayer」プレイレビュー - GIGAZINE



サクサクアクションで高い中毒性のローグライク2Dアクションゲーム「Hades」プレイレビュー - GIGAZINE



ダンジョンにモンスターやワナを配置して冒険者を撃退する「Legend of Keepers」はランダム要素満載&高い戦略性で飽きのこないゲーム - GIGAZINE



無限ループする世界をオートバトル×ハクスラ装備×ローグライクで切り抜ける「Loop Hero」プレイレビュー - GIGAZINE

2021年11月03日 23時00分00秒 in レビュー, ゲーム, Posted by log1i_yk

You can read the machine translated English article here.