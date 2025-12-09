2025年12月09日 20時00分 レビュー

「結月ゆかり」と「紲星あかり」をデスクトップ上に表示してモーションやボイスを楽しめるDesktop MateのDLCを使ってみた



PCの画面上にキャラクターを呼び出せるアプリ「Desktop Mate」のDLCとして、VOCALOMAKETSが展開する人気キャラクターの結月ゆかりを追加できる「Desktop Mate 結月ゆかり DLC」と、紲星あかりを追加できる「Desktop Mate 紲星あかり DLC」が2025年12月9日(火)に登場しました。3Dモデルは文倉十さん監修の新規3Dモデルを採用し、音声はVOCALOMAKETSが制作したものを収録しているとのこと。見た目やボイスが気になったので、実際に使ってみました。



Steam：Desktop Mate 結月ゆかり DLC

https://store.steampowered.com/app/3941640/Desktop_Mate__DLC/



Steam：Desktop Mate 紲星あかり DLC

https://store.steampowered.com/app/4018680/Desktop_Mate__DLC/



Desktop Mate本体は無料のアプリで、結月ゆかりと紲星あかりは上記のリンク先で有料DLCとして配信されています。DLCを購入したら、Desktop Mateを起動してから初期キャラクターのあいえるたんを右クリックして「キャラクター変更」をクリック。





すると、使用可能なキャラクター一覧が表示されます。「結月ゆかり」をクリック。





ゆかりさんがデスクトップ上に現れました。





サイズは1～100の100段階で調整可能。





サイズ1だとこんな感じ。画面右下に小さなゆかりさんが立っています。





サイズ50。





サイズ100だとかなり大きくなります。





キャラクターの表示位置はマウスドラッグで調整可能。ウィンドウのタイトルバーの上に配置すると、腰掛けたり寝転んだりするモーションを披露してくれます。





タスクバーに寝転ぶゆかりさん。





モーションやボイスを動画で記録してみました。放置していると色んなモーションを見せてくれるほか、クリックしたり頭をなでたりするとボイス付きモーションで反応してくれます。



「結月ゆかり」を画面上に配置してみた【Desktop Mate】 - YouTube





アラーム機能も搭載されていて、時間になったらゆかりさんが大きくなって知らせてくれます。



結月ゆかりがPC画面で時間をお知らせ【Desktop Mate】 - YouTube





紲星あかりも画面上に呼び出してみました。





サイズ1。





サイズ50。





サイズ100。





紲星あかりのモーションも動画で記録してみました。



「紲星あかり」を画面上に呼び出してみた【Desktop Mate】 - YouTube





アラームもボイス付きです。



紲星あかりが時間がPC画面で時間をお知らせ【Desktop Mate】 - YouTube





Desktop Mateは3Dモデルを常に描画し続けるため、GPUにそれなりの負荷が掛かります。参考までに、Intel Core i7-1065G7を搭載したノートPCの場合、Desktop MateのGPU使用率は65％前後でした。





「Desktop Mate 結月ゆかり DLC」と「Desktop Mate 紲星あかり DLC」はどちらも税込2200円です。なお、Desktop MateはSteam上の掲示板で今後のアップデート計画を発表しており、複数キャラクターの同時出現機能やVRMファイルの読み込み機能の追加予定が明かされています。また、新たな対応キャラクターも続々と発表されており、2025年12月15日(月)には「ヨシ！」で有名な仕事猫を追加する「Desktop Mate 仕事猫 DLC」がリリース予定です。

