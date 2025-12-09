2025年12月09日 21時00分 AI

「エンジンと馬」の事例から予想される「AIと人間」の未来とは？



AI開発企業・Anthropicのエンジニア兼研究者であるアンディ・ジョーンズ氏が、「AIの発達と人間」の未来について、「エンジンの改良と馬の数」についての事例と重ねて語った内容がウェブサイトで公開されています。



Horses

https://andyljones.com/posts/horses.html



現代のエンジンにつながる蒸気機関は1710年頃、イギリスの発明家だったトーマス・ニューコメンにより、鉱山から水を排出するシステムとして発明されました。ニューコメンが発明した蒸気機関は真空と大気圧の差を使用したものでしたが、その後も着実に改良されていき、やがて自動車に搭載されるようなエンジンへと発展していきました。



以下のグラフは、左がエンジンの効率性の成長を表したもので、縦軸がエンジンの効率性、横軸が年代を表しています。右のグラフはアメリカにおける馬の数を表したもので、縦軸が人口1人あたりの馬の頭数、横軸が年代です。グラフを見比べると、エンジンが着実に改良されていった最初の約120年間にわたり、馬の数には何の変化も生じていませんでしたが、1930～1950年にかけて馬の90％が姿を消したことがわかります。ジョーンズ氏は、「エンジンの進歩は着実なものでした。そして、馬と同等になったのは突然のことでした」と述べています。





続いてジョーンズ氏は、チェスの対戦における「AIと人間」の事例を持ち出しました。人々がコンピューター(AI)を搭載したチェスソフトウェアのEloレーティングを追跡し始めたのは1985年でした。当初、AIのEloレーティングは中級者程度の1700にも満たないものでしたが、毎年50ポイントずつ改善していき、2000年代半ばには人間のトッププレイヤーを追い越しました。



以下のグラフは、左がチェスAIのEloレーティングと、人間のエリートチェスプレイヤーのEloレーティングを比較したもので、縦軸がEloレーティング、横軸が年代を表しています。右のグラフは、人間のチェスのグランドマスターとAIによる対戦成績をパーセンテージで示したもので、縦軸が人間側の勝率、横軸が年代を表しています。2000年頃には、グランドマスターはAIとの勝負で約90％の勝率がありましたが、10年も経たないうちに勝率は10％程度まで落ちてしまいました。ここでもジョーンズ氏は、「チェスAIの進歩は着実なものでした。そして、人間と同等になったのは突然のことでした」と述べています。





ジョーンズ氏が次に挙げたグラフが以下。このグラフは、世界全体のAIへの設備投資費用を、アメリカの国内総生産(GDP)との比率で表したものです。縦軸がアメリカのGDPに対するAIへの投資額をパーセンテージで表しており、横軸は年数となっています。すでにAIへの投資比率は、原子爆弾製造計画であるマンハッタン計画や、人類初の月への有人宇宙飛行計画であるアポロ計画を上回っています。AIへの投資額は今後数年間も倍増し続けるとみられます。





AIへの投資額が倍増を続ける中、Anthropicに勤めるエンジニア兼研究者であるジョーンズ氏の周囲にも変化が訪れました。Anthropicに雇われた最初の研究者のひとりであるジョーンズ氏は、新入社員の質問に答えることも業務の一環となっていました。2024年の中頃まで、ジョーンズ氏は1カ月あたり約4000件もの質問に答えていたとのこと。



ところが2024年10月頃から、AnthropicのチャットAIであるClaudeが社内の質問に回答し始めました。同年12月頃にはClaudeがジョーンズ氏の質問にも答えられるようになり、2025年に入ると質問への回答件数が爆発的に増加。同年6月頃にはジョーンズ氏に寄せられる質問の80％が消えていました。



以下のグラフは、赤い線がジョーンズ氏が答えた質問の件数で、黒い線がClaudeが答えた質問の件数を示しています。縦軸が1カ月あたりの回答件数、横軸が年月です。見ての通り、Claudeの回答が爆発的に増加したことでジョーンズ氏の回答は減っていることがわかります。





ジョーンズ氏は、「エンジンが馬に勝つには何十年もかかり、チェスの達人に勝つには何年もかかった一方で、私が追い抜かれるのにはたった半年しかかかりませんでした」と述べています。



以下のグラフは、100万語を書くのにかかる費用を上から順にジョーンズ氏、発展途上国の上規模農業者、Claurde Opus 4.5で比較したもの。ジョーンズ氏は、「私のコストの1000倍も安いシステムに追い抜かれました。地球上で最も安い労働力である人間を雇うよりも、考えた単語や書いた単語あたりのコストが低いシステムです」とコメントしています。





そして以下のグラフは、赤い線がアメリカにいる馬の数、黒い線がアメリカにある自動車の台数を表しています。縦軸が頭数(台数)、横軸が年代です。1920年にはアメリカ全体で約2500万頭の馬がいましたが、わずか数十年の間に93％が姿を消しました。





これらの事例からジョーンズ氏は、AIの発展に伴って人々の仕事がなくなるスピードは、想像している以上に速いかもしれないと示唆しています。ジョーンズ氏は、「Claudeが私の仕事を自動化する速さを見ると、私たちの負担は大幅に減っているように思います」と述べました。

