車の未来が「電気自動車一択」である理由とは？

・関連記事

「電気自動車がクリーンでエコな乗り物とは限らない」というサイクリストの主張 - GIGAZINE



バイデン大統領が政府所有車両60万台を「アメリカ製の電気自動車に置き換える」と公約 - GIGAZINE



「Appleは環境のためにLightningを諦めてiPhoneをUSB Type-Cに対応させろ」という主張 - GIGAZINE

2021年02月22日 15時27分00秒 in 乗り物, 動画, Posted by log1p_kr

You can read the machine translated English article here.