2021年08月01日

チェスの「グランドマスター」とは何なのかを現役グランドマスターが語る



1つのボードと白・黒各16個の駒を使って遊ぶ二人零和有限確定完全情報ゲームのチェス。国際大会が数多く開かれているチェスは、その上位プレイヤーに対し、国際チェス連盟(FIDE)からチェス界最高の称号である「グランドマスター」を与えられることがあります。このグランドマスターとは一体何なのか、どうすればなれるのかなどの疑問について、グランドマスターの1人であるノエル・ステューダー氏が解説しています。



How To Become A Grandmaster In Chess - By GM Noël Studer

https://nextlevelchess.blog/how-to-become-a-grandmaster-in-chess/



グランドマスターはチェス界における最高の称号で、一度称号を得ると一生涯保持されます。通常、グランドマスターになるためには最初に「キャンディデイトマスター」「FIDEマスター」および「インターナショナルマスター」の称号を得ておく必要があり、これらを獲得するための代表的な条件はイロレーティングと呼ばれる指標で基準値を達成し、対局数が基準値を超えるか、あるいは「ノーム」と呼ばれる「特定条件下の大会での好成績」を少なくとも2大会以上で獲得することなどが挙げられます。さらに、グランドマスターになるためには「2500以上のイロレーティングを一度でも獲得すること」「ノームを3回獲得すること」が必要です。



FIDEに登録したチェスプレイヤーに与えられる最初のイロレーティングは約1400。対局ごとに最大40ポイントを獲得、または喪失し、イロレーティングが2400以上になると対局ごとに最大9.2ポイントを獲得、または喪失します。ステューダー氏によると、イロレーティングに基づくチェスの世界ランキング「FIDE世界ランキング」の上位100名はイロレーティング2650以上、チャンピオンのイロレーティングは記事作成時点で2847だとのこと。ちなみに、ステューダー氏のイロレーティングは2581で、FIDE世界ランキングにおいて301位です。





グランドマスターになるためのもう1つの条件「ノーム」を獲得できる試合の条件とは、「FIDE公認であること」「全対戦相手の2分の1がいずれかのタイトルを保有していること」「全対戦相手の3分の1がグランドマスターであること」などさまざま。これらの条件を満たした試合で少なくとも3ラウンド×9対局の計27対局を行い、好成績を残さなければならないとのこと。



ステューダー氏によると、記事作成時点でのグランドマスターの数は1939人。FIDEが初めてグランドマスターを授与したのは1950年で、100人目のグランドマスターが誕生したのは1967年。1950年から1999年までにグランドマスターとなったプレイヤーは774人であるのに比べ、2000年から2021年にグランドマスターとなったのは1165人と増加。また、これまでFIDEに登録されたプレイヤーのうち、グランドマスターとなったプレイヤーはわずか0.1%未満であるとのこと。





なお、存命中のグランドマスターが世界で最も多いのはロシアで、その数は256人。次に多いのはアメリカの101人です。世界最年少でグランドマスターとなったのはアメリカのアビマニュ・ミシュラ氏。グランドマスターになった年齢は12歳4カ月と25日で、この記録は2021年7月に達成されたばかりです。また、高齢での獲得例もあり、ジャニス・クロヴァンス氏は62歳、エンリコ・パオリ氏はなんと88歳でグランドマスターを獲得しました。なお、ステューダー氏自身は20歳6カ月でグランドマスターを獲得。これはステューダー氏の出身国スイスで史上最年少ですが、獲得には8年を要したとのことです。



ステューダー氏はグランドマスターを目指す人たちに対し、「多くの挫折・障害・失望に直面する心構えをして、一貫したトレーニングを何年も行ってください」「1日10時間、2カ月では長続きしませんが、1日2時間、10年間行えば、あなたは真の成長を感じられるでしょう」とアドバイスを行っています。また、「楽しんで行うこと」「1人で行わないこと」など、メンタル面にも注意を払うよう述べました。