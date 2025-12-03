しゃべる「博麗霊夢」と「ゆっくり霊夢」をデスクトップに呼び出せるDesktop MateのDLCが出たので触ってみた、上坂すみれ録り下ろしボイス＆ゆっくりボイス
「Desktop Mate」はキャラクターの3DモデルをPCの画面上に表示できるアプリで、多様なキャラクターのモーションやボイスを楽しむことができます。2025年12月3日には東方Projectの博麗霊夢を追加できる「Desktop Mate 博麗霊夢 DLC」と、実況動画や解説動画でおなじみのゆっくり霊夢を追加できる「Desktop Mate ゆっくり霊夢 DLC」が登場しました。博麗霊夢のDLCには上坂すみれさんの録り下ろしボイスが収録されており、ゆっくり霊夢のDLCにはゆっくりボイスが収録されています。どんなボイスやモーションを楽しめるのか気になったので、実際に使ってみました。
Steam：Desktop Mate 博麗霊夢 DLC
https://store.steampowered.com/app/4018660/Desktop_Mate__DLC/
Steam：Desktop Mate ゆっくり霊夢 DLC
https://store.steampowered.com/app/4161240/Desktop_Mate__DLC/
Desktop Mate本体はSteamで配信されている無料アプリで、上記のリンク先で有料DLCを購入することで使用可能キャラクターに博麗霊夢とゆっくり霊夢を追加できます。博麗霊夢をデスクトップに表示するには、まずDesktop Mateを起動して右クリックメニュー内の「キャラクター変更」をクリック。
博麗霊夢をクリック。
画面上に霊夢が現れました。
「Desktop Mate 博麗霊夢 DLC」には壁紙が2枚付属しているので確認してみます。右クリックメニュー内の「設定」をクリック。
壁紙変更欄にある2枚の壁紙をクリックすると、PCの壁紙を変更できます。
壁紙を設定してみました。
もう1枚の壁紙はこんな感じ。
また、設定画面のサイズ欄のスライダーを動かすことで霊夢のサイズを1から100の間で調整できます。
サイズ1だとこんな感じ。霊夢が右下に小さく表示されています。
サイズ50。
サイズ100だとかなり大きくなります。
霊夢をドラッグすることで表示位置を調整可能。ウィンドウやタスクバーの上に座らせたり、画面の両側に隠れさせることもできます。また、クリックなどの操作に合わせてボイスが再生されたり、モーションが発生したりします。実際の霊夢の動きやボイスは以下の動画で確認できます。
PCの画面上に上坂すみれボイスの博麗霊夢を呼び出してみた【Desktop Mate】 - YouTube
アラーム機能も搭載していて、時間になったら霊夢が教えてくれます。
上坂すみれボイスの博麗霊夢がPC画面内から時間をお知らせ【Desktop Mate】 - YouTube
ゆっくり霊夢はこんな感じ。ゆっくり霊夢は博麗霊夢とは別のDLCとして配信されていて、壁紙は付属しません。
サイズを変更してみました。サイズ1だとかなり小さくなります。
サイズ50。
サイズ100。
ゆっくり霊夢も表示位置を自由に変更可能で、おなじみのゆっくりボイスも収録されています。
ゆっくり霊夢をPC画面内に配置してみた【Desktop Mate】 - YouTube
アラーム機能もあります。
ゆっくり霊夢に時間を知らせもらうアラーム機能【Desktop Mate】 - YouTube
Desktop Mateはキャラクターを3D描画するアプリなので、GPUに相応の負荷がかかります。参考までに、Intel Core i7-1065G7を搭載したノートPCの場合、Desktop MateのGPU使用率は68％前後でした。専用GPUを搭載した環境なら問題になることはないですが、iGPUしか搭載していない環境だとPCの動作が重くなる場合があります。
Desktop Mate本体は無料で、「Desktop Mate 博麗霊夢 DLC」は税込2200円、「Desktop Mate ゆっくり霊夢 DLC」は税込1100円です。また、「霧雨魔理沙」と「ゆっくり魔理沙」のDLCも計画されています。
・関連記事
PCの中に初音ミクなどのキャラクターを召喚できるアプリ「Desktop Mate」レビュー、タスクバーに寝転がったりマウスポインタとじゃれ合ったり多彩な動きがグッド - GIGAZINE
雪ミクがPCのデスクトップ上に常駐してくれるDesktop MateのDLC「雪ミク『SNOW MIKU 2025 Ver.』」レビュー - GIGAZINE
特別衣装の初音ミクがデスクトップ上で動いて喋る「Desktop Mate 初音ミク『マジカルミライ2025 Ver.』」レビュー - GIGAZINE
小春六花がPCの画面上に居座って60種以上の録り下ろしボイスで応援してくれる「Desktop Mate 小春六花 DLC」はこんな感じ、夏服と冬服を切り替え可能で「例のポーズ」もあり - GIGAZINE
花隈千冬をデスクトップに呼び出して応援してもらえる「Desktop Mate 花隈千冬 DLC」レビュー - GIGAZINE
巡音ルカがデスクトップで応援してくれる「Desktop Mate 巡音ルカ DLC」レビュー、ボイス付きでアラーム機能もあり - GIGAZINE
あの「2B」がデスクトップ上に現れる「Desktop Mate NieR:Automata ヨルハ二号B型 DLC」が登場、もちろん自爆衣装パージもあり - GIGAZINE
・関連コンテンツ
in 動画, ソフトウェア, レビュー, Posted by log1o_hf
You can read the machine translated English article The DLC for Desktop Mate has been releas….