2025年12月03日 12時00分 動画

しゃべる「博麗霊夢」と「ゆっくり霊夢」をデスクトップに呼び出せるDesktop MateのDLCが出たので触ってみた、上坂すみれ録り下ろしボイス＆ゆっくりボイス



「Desktop Mate」はキャラクターの3DモデルをPCの画面上に表示できるアプリで、多様なキャラクターのモーションやボイスを楽しむことができます。2025年12月3日には東方Projectの博麗霊夢を追加できる「Desktop Mate 博麗霊夢 DLC」と、実況動画や解説動画でおなじみのゆっくり霊夢を追加できる「Desktop Mate ゆっくり霊夢 DLC」が登場しました。博麗霊夢のDLCには上坂すみれさんの録り下ろしボイスが収録されており、ゆっくり霊夢のDLCにはゆっくりボイスが収録されています。どんなボイスやモーションを楽しめるのか気になったので、実際に使ってみました。



Steam：Desktop Mate 博麗霊夢 DLC

https://store.steampowered.com/app/4018660/Desktop_Mate__DLC/



Steam：Desktop Mate ゆっくり霊夢 DLC

https://store.steampowered.com/app/4161240/Desktop_Mate__DLC/



Desktop Mate本体はSteamで配信されている無料アプリで、上記のリンク先で有料DLCを購入することで使用可能キャラクターに博麗霊夢とゆっくり霊夢を追加できます。博麗霊夢をデスクトップに表示するには、まずDesktop Mateを起動して右クリックメニュー内の「キャラクター変更」をクリック。





博麗霊夢をクリック。





画面上に霊夢が現れました。





「Desktop Mate 博麗霊夢 DLC」には壁紙が2枚付属しているので確認してみます。右クリックメニュー内の「設定」をクリック。





壁紙変更欄にある2枚の壁紙をクリックすると、PCの壁紙を変更できます。





壁紙を設定してみました。





もう1枚の壁紙はこんな感じ。





また、設定画面のサイズ欄のスライダーを動かすことで霊夢のサイズを1から100の間で調整できます。





サイズ1だとこんな感じ。霊夢が右下に小さく表示されています。





サイズ50。





サイズ100だとかなり大きくなります。





霊夢をドラッグすることで表示位置を調整可能。ウィンドウやタスクバーの上に座らせたり、画面の両側に隠れさせることもできます。また、クリックなどの操作に合わせてボイスが再生されたり、モーションが発生したりします。実際の霊夢の動きやボイスは以下の動画で確認できます。



PCの画面上に上坂すみれボイスの博麗霊夢を呼び出してみた【Desktop Mate】 - YouTube





アラーム機能も搭載していて、時間になったら霊夢が教えてくれます。



上坂すみれボイスの博麗霊夢がPC画面内から時間をお知らせ【Desktop Mate】 - YouTube





ゆっくり霊夢はこんな感じ。ゆっくり霊夢は博麗霊夢とは別のDLCとして配信されていて、壁紙は付属しません。





サイズを変更してみました。サイズ1だとかなり小さくなります。





サイズ50。





サイズ100。





ゆっくり霊夢も表示位置を自由に変更可能で、おなじみのゆっくりボイスも収録されています。



ゆっくり霊夢をPC画面内に配置してみた【Desktop Mate】 - YouTube





アラーム機能もあります。



ゆっくり霊夢に時間を知らせもらうアラーム機能【Desktop Mate】 - YouTube





Desktop Mateはキャラクターを3D描画するアプリなので、GPUに相応の負荷がかかります。参考までに、Intel Core i7-1065G7を搭載したノートPCの場合、Desktop MateのGPU使用率は68％前後でした。専用GPUを搭載した環境なら問題になることはないですが、iGPUしか搭載していない環境だとPCの動作が重くなる場合があります。





Desktop Mate本体は無料で、「Desktop Mate 博麗霊夢 DLC」は税込2200円、「Desktop Mate ゆっくり霊夢 DLC」は税込1100円です。また、「霧雨魔理沙」と「ゆっくり魔理沙」のDLCも計画されています。

