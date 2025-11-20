2025年11月20日 12時00分 レビュー

花隈千冬をデスクトップに呼び出して応援してもらえる「Desktop Mate 花隈千冬 DLC」レビュー



「Desktop Mate」はPCの画面上にキャラクターを表示してアニメーションや反応を楽しんだりアラーム機能を使ったりできるアプリです。2025年11月20日(木)には人気キャラクターの花隈千冬をデスクトップに呼び出せるDLC「Desktop Mate 花隈千冬 DLC」がリリースされたので、実際に使ってみました。



Steam：Desktop Mate 花隈千冬 DLC

https://store.steampowered.com/app/3941630/Desktop_Mate__DLC/



Desktop Mateは基本無料のアプリで、Desktop Mate 花隈千冬 DLCは有料の追加コンテンツとして配信されています。





デスクトップに花隈千冬を呼び出す手順は次の通り。まず、Desktop Mateを起動するとデフォルトキャラクターのあいえるたんが表示されるので、右クリックメニューを開いて「キャラクター変更」をクリック。





DLCを購入しているとキャラクター一覧に花隈千冬の夏服バージョンと冬服バージョンが表示されるので、表示したい方をクリックします。今回は冬服バージョンをクリック。





これで、PCの画面上に花隈千冬が表示されます。





大きさを変更するには右クリックメニュー内の「設定」をクリック。





「サイズ」のスライダーを左右に動かして大きさを1から100の間で調整できます。





サイズを1に設定するとこんな感じ。右下に花隈千冬が小さく表示されています。





サイズ50。





サイズ100だとかなり大きいです。





花隈千冬をドラッグすると表示位置を調整可能で、画面端に移動すると画面の外側に隠れたり、ウィンドウやタスクバーの上に移動すると腰掛けたりします。実際のアニメーションは以下の動画で確認できます。



花隈千冬をデスクトップに呼んでみた【Desktop Mate】 - YouTube





花隈千冬のキャラクターボイスを担当している奥野香耶さんによる録り下ろしオリジナルセリフも多数収録されていて、花隈千冬をクリックすると多様なボイスを聞けます。また、マウスポインタを目で追ってくれるほか、マウスポインタで頭をなでるとエフェクト付きで反応してくれます。



デスクトップで花隈千冬と遊ぶ【Desktop Mate】 - YouTube





アラーム機能も搭載しており、指定した時間になるとアラーム音とともに花隈千冬が大きく表示されてお知らせセリフを話してくれます。アラーム用のセリフも複数用意されています。



花隈千冬が時間をお知らせ【Desktop Mate】 - YouTube





夏服バージョンの見た目はこんな感じ。衣装だけでなく髪型も変化しています。





Desktop MateはGPUに負荷のかかるアプリなので、iGPUしか搭載していない環境だとPCの動作が重くなる場合があります。参考までに、Intel Core i7-1065G7を搭載したPCの場合、Desktop MateのGPU使用率は68％前後でした。標準キャラクターのあいえるたんは無料で使えるので、自分のPCで動作するかは無料でチェックできます。





Desktop Mate 花隈千冬 DLCには夏服バージョンと冬服バージョンが両方とも含まれていて、価格は税込2200円です。

