Appleが2026年に発表する注目の5つの新製品とは？
Appleが2026年に発売するとウワサされている新製品の中で、特に楽しみなものをApple関連メディアの9to5Macがまとめています。
◆1：折りたたみiPhone
Appleが折りたたみiPhoneを開発していることは長らくウワサされており、2017年にはすでに折りたたみスマートフォンに関する特許を出願しています。
この折りたたみiPhoneは2026年秋にも登場すると見込まれており、製品名は「iPhone Fold」になるとウワサされていますが、9to5Macは「個人的には『iPhone Ultra』という名前になる気がする」と指摘しました。
折りたたみiPhoneはiPhoneとiPadの両方の体験をひとつにまとめたようなデバイスで、展開時にはiPhone Airを2台並べたような見た目になるとウワサされています。また、展開時の薄さはiPhone Airよりも薄くなるとされています。
折りたたみiPhoneはiPhone Airを2台くっつけたような見た目になるとの報道、価格は少なくとも30万円か - GIGAZINE
