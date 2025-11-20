2025年11月20日 11時55分 ハードウェア

xAIがサウジアラビアで500MW超級データセンターを共同開発へ



xAIがサウジアラビア政府系ファンドのサポートを受けるAI企業・HUMAINと組んで、世界規模のデータセンターを共同開発することを明らかにしました。中核となるデータセンターは500MW超級で、NVIDIAのチップが使用されることになっています。



HUMAIN Expands Strategic Partnership with NVIDIA, Advancing Global AI Infrastructure with xAI, Global AI, and AWS at the U.S.-Saudi Investment Forum

https://www.prnewswire.com/news-releases/humain-expands-strategic-partnership-with-nvidia-advancing-global-ai-infrastructure-with-xai-global-ai-and-aws-at-the-us-saudi-investment-forum-302620854.html



Musk’s xAI and Nvidia to Develop Data Center in Saudi Arabia - WSJ

https://www.wsj.com/world/middle-east/musks-xai-and-nvidia-to-develop-data-center-in-saudi-arabia-a4d76ec9



Musk's xAI will be customer for Nvidia data center in Saudi Arabia

https://www.cnbc.com/2025/11/19/musks-xai-will-be-customer-for-nvidia-data-center-in-saudi-arabia.html



HUMAINは2025年5月にNVIDIAとパートナーシップを結び、NVIDIA製最先端GPUを搭載した最大500MW級のAIファクトリーを今後5年間でサウジアラビアに構築することになっていて、その第1段階として、1万8000基のNVIDIA GB300 Grace Blackwell AIスーパーコンピューターの導入予定を明かしています。



HUMAIN と NVIDIA、サウジアラビアでの未来の AI ファクトリー構築に向けた戦略的提携を発表 - NVIDIA | Japan Blog

https://blogs.nvidia.co.jp/blog/humain-and-nvidia-announce-strategic-partnership-to-build-ai-factories-of-the-future-in-saudi-arabia/



ワシントンD.C.のジョン・F・ケネディ・センターで開催された「アメリカ・サウジアラビア投資フォーラム」に合わせて、HUMAINはNVIDIAとのパートナーシップを拡大し、今後3年間で、アメリカとサウジアラビアに最大60万基のNVIDIA GPUを備えたAIインフラを導入することを発表しました。





また並行して、xAIとともに、世界クラスのデータセンターネットワークをサウジアラビアで共同開発することも発表しました。HUMAINがサウジアラビアに構築する500MW級AIファクトリーは中核施設となってxAIのスーパークラスター拡大の一翼を担うことになるとのこと。将来的に、この施設はGrokのトレーニングをサポートし、推論の重要な前進基地として機能することになります。なお、xAIにとっては初のアメリカ国外での大規模展開になるそうです。



「アメリカ・サウジアラビア投資フォーラム」はサウジアラビアのムハンマド・ビン・サルマン皇太子がアメリカを訪問するのに合わせて開催されたもので、xAIのイーロン・マスク氏やNVIDIAのジェンスン・フアン氏も出席しました。



NVIDIAやxAIのほかに、AMDとシスコもHUMAINと共同で1GW級データセンターの展開を進めることが明らかになっています。



AMD, Cisco and HUMAIN to Form Joint Venture to Deliver World-Leading AI Infrastructure

https://www.prnewswire.com/news-releases/amd-cisco-and-humain-to-form-joint-venture-to-deliver-world-leading-ai-infrastructure-302620732.html



また、投資運用会社のBlackstoneもHUMAINと提携して、サウジアラビアでAIデータウェアハウス(DWH)の展開を明らかにしています。



なお、今回アメリカを訪れたビン・サルマン皇太子は2018年に発生したワシントン・ポストのジャマル・カショギ記者殺害事件への関与が疑われる人物ですが、皇太子の訪米を歓迎したトランプ大統領は記者の質問に対して「彼は何も知らなかった」と反論しています。



