2026年版の雪ミクをデスクトップに呼び出せる「Desktop Mate 雪ミク『SNOW MIKU 2026 Ver.』DLC」レビュー



デスクトップ上にキャラクターを配置できるアプリ「Desktop Mate」のDLCとして「雪ミク SNOW MIKU 2026 Ver.」と「雪ミク JRタワー Ver.」が2026年2月5日に登場しました。どちらも公式監修ボイスと専用モーションを楽しめるとのことなので、実際に使ってみました。



Steam：Desktop Mate 雪ミク「SNOW MIKU 2026 Ver.」DLC

https://store.steampowered.com/app/4018720/Desktop_Mate_SNOW_MIKU_2026_VerDLC/



Steam：Desktop Mate 雪ミク「JRタワー Ver.」 DLC

https://store.steampowered.com/app/4145020/Desktop_Mate_JR_Ver_DLC/



Desktop Mateは初音ミクや巡音ルカや仕事猫などの人気キャラクターをデスクトップに呼び出せるアプリで、呼び出したキャラクターはウィンドウ枠に腰掛けたりアラームで時間を教えたりしてくれます。Desktop Mate本体はSteamで配信されている無料アプリで、DLCを追加すると使えるキャラクターが増える仕組みです。Desktop Mateの詳しい使い方は以下の記事にまとめています。



「雪ミク SNOW MIKU 2026 Ver.」と「雪ミク JRタワー Ver.」はどちらも税込2200円の有料DLCとして販売されています。Steamの販売ページでDLCを購入したら、Desktop Mateの右クリックメニュー内にある「キャラクター変更」をクリック。





「SnowMiku2026」をクリック。





2026年版の雪ミクがデスクトップ上に現れました。





右クリックメニューからサイズを1～100の100段階で調整できます。





サイズ100だとこんな感じ。





雪ミクをクリックしたりマウスポインタで頭をなでたりするとボイスとモーションで反応してくれます。また、雪ミクをウィンドウ枠の近くにドラッグするとウィンドウに腰掛けてくれます。実際のボイスやモーションは以下の動画で確認できます。



デスクトップに雪ミクを表示【Desktop Mate 雪ミク「SNOW MIKU 2026 Ver.」DLC】 - YouTube





1分刻みのアラーム機能も搭載していて、時間になると雪ミクが画面最前部に現れてお知らせしてくれます。アラームのボイスやモーションは複数用意されています。



雪ミクが時間を知らせてくれる【Desktop Mate「 雪ミクSNOW MIKU 2026 Ver.」DLC】 - YouTube





JRタワー版の雪ミクも見てみます。なお、JRタワーは札幌駅直結のショッピングセンターで、雪ミクとコラボしています。





JRタワー版雪ミクをデスクトップに呼び出しました。サイズ50だとこんな感じ。





サイズ100だとかなり大きくなります。





JRタワー版雪ミクのアラーム機能を実際に使ってみました。



JRタワーコラボな雪ミクがPCに現れて時間をお知らせ【Desktop Mate 雪ミク「JRタワー Ver.」 DLC】 - YouTube





なお、Desktop Mateは3Dモデルを常に描画し続ける仕組みなので、GPUにそれなりの負荷がかかります。参考までに、Intel Core i7-1065G7を搭載したノートPCの場合、Desktop MateのGPU使用率は70％前後でした。グラフィックボードを搭載したPCなら余裕で動作しますが、iGPUしか搭載していないPCの場合は他の作業に影響する場合もあります。





Desktop Mateには他にも「仕事猫」「博麗霊夢」「ゆっくり霊夢」「霧雨魔理沙」「ゆっくり魔理沙」「結月ゆかり」「紲星あかり」など多様なキャラクターを追加できます。仕事猫には「Ctrl＋Sを押すたびに『ヨシ！』と指さし確認してくれれる機能」がついています。



