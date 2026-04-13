2026年04月13日 09時02分 レビュー

ハローキティやクロミなどサンリオの人気キャラクターをPC画面に表示できる「Desktop Mate」のDLCレビュー



「Desktop Mate」はPCの画面上にキャラクターを表示してボイスやモーションを楽しめるアプリです。2026年3月5日には「ハローキティ」「ポムポムプリン」「シナモロール」「ポチャッコ」「マイメロディ」「クロミ」を表示できる6種のDLCが登場しました。どれもボイス付きでサンリオファンにはたまらないDLCとなっているので、実際にPCにインストールして触ってみました。



Steam：Desktop Mate

https://store.steampowered.com/app/3301060/Desktop_Mate/?l=japanese



「Desktop Mate」にサンリオキャラクターズのDLCが登場！｜サンリオ

https://www.sanrio.co.jp/news/digital/mx-desktop-mate-20260309/



Desktop Mate本体はSteamで配信されている無料アプリで、サンリオのキャラクターたちは有料のDLCとして販売されています。Desktop Mateの初回起動時にはデフォルトキャラクターの「あいえるたん」が表示されます。





あいえるたんを右クリックして「キャラクター変更」をクリック。





購入済みDLCがズラリと表示されます。試しにハローキティをクリック。





画面上にハローキティが現れました。





右クリックメニューからサイズを1～100の100段階で調整できます。





サイズ1だとこんな感じ。





サイズ100だとかなり大きくなります。





ハローキティはクリックしながら動かすことで自由な位置に移動させることが可能。ウィンドウやタスクバーの上に座るモーションも用意されています。さらに、クリックしたり移動させたりするとボイスを発してくれます。



ハローキティがPCの画面にやってきた【Desktop Mate】 - YouTube





他のキャラクターも同様にモーションやボイスが用意されています。ポムポムプリンはこんな感じ。



ポムポムプリンがPCの画面で動き回る【Desktop Mate】 - YouTube





シナモロール



シナモロールがPCの画面に登場【Desktop Mate】 - YouTube





ポチャッコ



ポチャッコをデスクトップに表示してみた【Desktop Mate】 - YouTube





マイメロディ



マイメロディとPCの画面で遊ぶ【Desktop Mate】 - YouTube





クロミ



クロミがPCの画面に来てくれた【Desktop Mate】 - YouTube





Desktop Mateにはアラーム機能も搭載されていて、時間になるとキャラクターが目立つように表示されて時間を教えてくれます。



クロミが時間を教えてくれる【Desktop Mate】 - YouTube





「ハローキティ」「ポムポムプリン」「シナモロール」「ポチャッコ」「マイメロディ」「クロミ」の価格はすべて税込2200円です。



Steam：Desktop Mate ハローキティ DLC

https://store.steampowered.com/app/4145070/Desktop_Mate__DLC/



Steam：Desktop Mate ポムポムプリン DLC

https://store.steampowered.com/app/4145030/Desktop_Mate__DLC/



Steam：Desktop Mate シナモロール DLC

https://store.steampowered.com/app/4145040/Desktop_Mate__DLC/



Steam：Desktop Mate ポチャッコ DLC

https://store.steampowered.com/app/4145050/Desktop_Mate__DLC/



Steam：Desktop Mate マイメロディ DLC

https://store.steampowered.com/app/4145080/Desktop_Mate__DLC/



Steam：Desktop Mate クロミ DLC

https://store.steampowered.com/app/4145060/Desktop_Mate__DLC/

