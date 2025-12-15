上書き保存で「ヨシ！」してくれる仕事猫をPCの画面上に配置できる「Desktop Mate 仕事猫 DLC」レビュー、新人ボイスと熟練ボイスを搭載
「ヨシ！」のフレーズで人気な「仕事猫」をPCの画面上に呼び出せる「Desktop Mate 仕事猫 DLC」が2025年12月15日(月)に登場しました。「Ctrl＋S」を押すたびに仕事猫が「ヨシ！」と言ってくれる機能が搭載されており、ボイスは声優の平塚紗依さんによる「かわいい新人猫ボイス」と、水曜どうでしょうのチーフディレクターとして知られる藤村忠寿さんによる「いぶし銀熟練猫ボイス」の2種類を収録。面白そうなので、実際に使って機能やボイスを確かめてみました。
Steam：Desktop Mate 仕事猫 DLC
https://store.steampowered.com/app/4145010/Desktop_Mate__DLC/
Desktop Mate 仕事猫 DLCはSteamで公開されているキャラクター表示アプリ「Desktop Mate」の有料DLCとして配信されており、上記のリンク先でDLCを購入することで使用可能になります。
DLCを購入してからDesktop Mateを起動すると、初期キャラクターのあいえるたんが表示されます。あいえるたんを右クリックして、「キャラクター変更」をクリック。
使用可能キャラクターの一覧の中に仕事猫があるのでクリックします。
画面上に仕事猫が現れました。
仕事猫は画面の最前部に配置されていて、常に他のアプリよりも手前に表示されます。表示位置はマウスドラッグで変更できます。
サイズは右クリックメニューの「設定」から変更可能。
「サイズ」のスライダーを左右に動かして1～100の100段階で調整できます。
サイズ1だとこんな感じ。右下に小さく見えています。
サイズ50。
サイズ100だとかなり大きくなります。
仕事猫の表示中にキーボードの「Ctrl」と「S」を同時押しすると、「ヨシ！」と指さし確認してくれます。ボイスは声優の平塚紗依さんによる「かわいい新人猫ボイス」と、水曜どうでしょうのチーフディレクターとして知られる藤村忠寿さんによる「いぶし銀熟練猫ボイス」の2種類が収録されていて、設定画面のボイスパターンから選択可能です。
「ヨシ！」の実例を録画してみました。「Ctrl＋S」はほとんどのアプリで上書き保存のショートカットキーとして登録されているので、上書き保存の確認機能として有用かも。ただし、仕事猫はあくまで「Ctrl＋S」を検知して「ヨシ！」と言っているだけなので、作業中のアプリ側で正しく上書き保存できているとは限りません。
「ヨシ！」上書き保存のたびに指さし確認してくれる仕事猫【Desktop Mate】 - YouTube
仕事猫はクリックやマウスドラッグに対してモーションやボイスで反応してくれます。また、以下のようにタスクバーやウィンドウのタイトルバーに座らせることもできます。
「かわいい新人猫ボイス」での反応を録画しました。頭をヨシヨシすると「ヨシ!ヨシ！ヨシ！ヨシ！」と連呼してくれます。動画に含まれていないボイスもたくさんあるので、いろいろ触って見つけてください。
仕事猫をPCに呼び出してヨシ！(かわいい新人猫ボイス)【Desktop Mate】 - YouTube
「いぶし銀熟練猫ボイス」だとこんな感じ。印象がガラリと変わります。
仕事猫をPCに呼び出してヨシ！(いぶし銀熟練猫ボイス)【Desktop Mate】 - YouTube
アラーム機能も搭載していて、設定時間になると仕事猫が画面全体を覆うように登場してモーションとボイスで時間を知らせてくれます。「かわいい新人猫ボイス」のアラームはこんな感じ。アラームの反応も複数あって、以下はその一部です。
仕事猫が時間をお知らせ(かわいい新人猫ボイス)【Desktop Mate】 - YouTube
「いぶし銀熟練猫ボイス」のアラームは以下の通り。
仕事猫が時間をお知らせ(いぶし銀熟練猫ボイス)【Desktop Mate】 - YouTube
仕事猫は3Dモデルを描画し続ける仕組みなので、GPUにそれなりの負荷がかかります。参考までに、参考までに、Intel Core i7-1065G7を搭載したノートPCの場合、Desktop MateのGPU使用率は68％前後でした。グラフィックボードを搭載したPCなら余裕で動作しますが、iGPUしか搭載していないPCの場合は他の作業に影響する場合もあります。
Desktop Mate本体は無料で、Desktop Mate 仕事猫 DLCは2200円です。
