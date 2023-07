GIGAZINE夏のプレゼント大放出企画「アンケートに答えて全部持っていってください！」

◆41:マテル「 マインクラフト レジェンズ アクション バトルフィギュア 2体セット 」(3名様) マインクラフトに登場するキャラクターを模したフィギュアです。マテルからプレゼント用に提供してもらいました。「クリーパー VS ピグリンブルーザー」を2名に、「スケルトン VS ピグマジロ」を1名にプレゼントします。

2023年07月22日 00時00分00秒 in ハードウェア, ゲーム, 食, ピックアップ, Posted by log1p_kr

You can read the machine translated English article here.