郵便ポストをそっくりそのまま再現したフィギュア「1／12サイズ郵便差出箱13号フィギュア」レビュー

・関連記事

無料でLINEスタンプにも使えるオリジナルの「はんこ」をバシバシ自作できる郵便局公式ウェブアプリ「手作り風はんこ作成ツール」を使ってみた - GIGAZINE



六本木ヒルズに実際に投函できる巨大ポストが登場 - GIGAZINE



無料で日本郵便公式のナイスなデザインの年賀状素材やデザイン700種類以上がダウンロードできる「年賀状コンシェルジュ」 - GIGAZINE





2023年07月07日 20時00分00秒 in レビュー, Posted by log1p_kr

You can read the machine translated English article here.