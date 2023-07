「すみっコぐらし」をイメージしたミスタードーナツの「すみっコぐらしミニドーナツ」試食レビュー

・関連記事

果実がゴロゴロと食べ応えも十分なサントリーの食べるフルーツティー「GOROCHA」試食レビュー - GIGAZINE



スタバの夏限定メニュー「コーヒーエイド クール ライム」はライムの酸味と甘さと共に不思議な香ばしさが感じられる爽やかな1杯 - GIGAZINE



チョコのパリパリ食感が最後まで続くアイスバー「しましまうまうまバー」試食レビュー - GIGAZINE



コメダ珈琲店監修の「雪見だいふく小倉あんバター」はバターの塩気&あんこの甘味が相性バツグンのもちもちスイーツでトーストにのせても美味 - GIGAZINE





2023年07月05日 22時00分00秒 in 試食, Posted by log1p_kr

You can read the machine translated English article here.