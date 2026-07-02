2026年07月02日 15時00分 ハードウェア

AppleはエントリーレベルのMacBook Proのデザインを変更する可能性



AppleはエントリーレベルのMacBook Proのデザインを変更することを計画しており、早ければ2027年前半にも新デザインのものが発売されることになると、Bloombergが報じています。



Apple Readies New iPad Pro, Redesigned Entry MacBook Pro for First Half 2027 - Bloomberg

https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-07-01/apple-readies-new-ipad-pro-redesigned-entry-macbook-pro-for-first-half-2027





Apple’s entry-level MacBook Pro could be up for a redesign | The Verge

https://www.theverge.com/news/960541/apple-macbook-pro-entry-level-redesign-ipad-pro-update



Apple is reportedly planning new iPad Pro and MacBook Pro releases early next year | TechCrunch

https://techcrunch.com/2026/07/01/apple-is-reportedly-planning-new-ipad-pro-and-macbook-pro-releases-early-next-year/



報道によると、AppleはエントリーレベルのMacBook Proの改良版を開発中で、早ければ2027年前半にも発売する可能性があるそうです。





Apple関連のリーク情報に精通したBloombergのマーク・ガーマン記者によると、Appleはディスプレイサイズが14インチの新型MacBook Proを、Appleが開発中とウワサされているタッチスクリーン搭載MacBookのデザインとは「一線を画すもの」にしようと計画しているそうです。タッチスクリーン搭載MacBookは2026年末から2027年初めにかけて発売されると予想されており、Bloombergはこのタッチスクリーン搭載MacBookの画面上部にDynamic Islandのような切り欠きがあると報じています。



なお、タッチスクリーン搭載のMacBookについては半導体不足の影響で発売が2027年初頭までずれ込む可能性があると、2026年4月に報じられました。



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記事作成時点でのエントリーレベルのMacBook Proは、2025年10月に発表されたM5搭載の14インチMacBook Proです。



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Appleは新たなAppleシリコンとしてM6の開発に取り組んでおり、BloombergによるとAppleは数カ月前に「M6搭載のエントリーレベルのMacBook Pro」のアップグレード作業を終えたそうです。このM6搭載の14インチMacBook Proは、M5搭載14インチMacBook Proと同じデザインで、2026年内に発売予定とされています。そして、新デザインのエントリーレベルのMacBook Proは、M7と同時期にリリースされるとのことです。



これに加えて、BloombergはAppleが開発中の新しいiPad Proについても報じました。この新しいiPadのディスプレイサイズは現状と同じ11インチと13インチですが、Appleは4つのモデルを開発中で、記事作成時点ではこれのテストを行っているとのこと。なお、この新型iPad Proの発売時期は2027年春頃になる予定です。





記事作成時点でのiPad Proの最新モデルであるM5搭載iPad Proは、2025年10月に発売されました。



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なお、Appleは2026年6月末にMacやiPadを値上げしたばかりです。



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