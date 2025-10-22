2025年10月22日 17時00分 レビュー

M5搭載iPad Pro開封の儀＆外観フォトレビュー、中身は進化するも見た目は前世代と変わらない



2025年10月16日(木)に発表されたiPad Proは、記事作成時点で最新世代のAppleシリコンであるM5チップを搭載しています。このM5搭載iPad Proが2025年10月22日(金)に発売されたのでさっそく購入し、まずは外観をチェックしてみました。



発売日当時にM5搭載iPad ProをApple Storeで購入。





化粧箱はこんな感じ。





今回購入したのは13インチ・ストレージ1TBのWi-Fiモデル。





化粧箱裏の封をぺりぺりと剥がします。





フタを開けると、包装紙にくるまれたiPad Proがお目見え。





iPad Pro本体。カラーはスペースブラックです。





重量は実測で575g。





サイズは縦249.7mm×横177.5mm×厚さ5.3mm。縦297mm×横210mmのA4サイズと並べて大きさを比較するとこんな感じ。





背面右上にはカメラモジュールがあります。カメラは12MP・ƒ/1.8絞﻿り﻿値の広角カメラ1つのみ。右下の穴はマイクです。





カメラモジュールは背面から突出しています。その高さは実測で約1.5mmで、レンズ部分を加えると約2mmでした。





背面の下部にはアクセサリーと接続する金属端子があります。





天面にはスピーカーグリルがあり、中央にマイク。





天面右側、カメラモジュールの横にトップボタンがありました。





底面にはスピーカーグリル、その間にUSB-Cポートがあります。





左側面の中央には磁気コネクタがあります。





左側面上部、カメラモジュールの横に音量調節ボタン。





右側面には特に何もありませんでした。





電源を入れてディスプレイを表示したところ。13インチのUltra Retina XDR﻿デ﻿ィ﻿ス﻿プ﻿レ﻿イで、解像度は2752×2064ピクセル。ProMotionテクノロジー対応で、10Hz〜120Hzのアダプティブリフレッシュレートを持ちます。色域はDisplay P3で、コントラスト比は200万：1、最小輝度は1ニト、最大輝度は1000ニト、ピーク輝度は1600ニトとなっています。





ベゼル幅は上下左右ともに、実測で約8mmでした。





同梱物はiPad Proのクイックスタートガイドと、20W USB-C電源アダプタ、USB-C充電ケーブル。本体カラーがスペースブラックだったため、USB-C充電ケーブルは黒色でした。





20W USB-C電源アダプタの出力は5V・3A、9V・2.22A。





M5搭載iPad Proの見た目やサイズは、2024年にリリースされたM4搭載iPad Proと同じ。しかし、Appleは「M5搭載iPad ProのAIパフォーマンスはM4搭載モデルと比較して最大3.5倍、3Dレンダリングなどのグラフィックス処理も高速化」とうたっており、中身は大きく進化している模様。そこで、次の記事では、M5のパワーを知るべく、ベンチマークを行う予定です。



M5搭載iPad Proはスペースブラックとシルバーの2色が用意されており、ディスプレイサイズは11インチと13インチの2種類、Wi-FiモデルとWi-Fi+Cellularモデルの2種類があります。ストレージはそれぞれ256GB・512GB・1TB・2TBで、1TBと2TBはNano-textureガラスコーティングを別途注文可能。なお、M5の構成もストレージによって微妙に変わり、256GBモデル・512GBモデルは高性能コア3基＋高効率コア6基の9コアCPUですが、1TBモデル・2TBモデルは高性能コア4基＋高効率コア6基の10コアCPUとなっています。



価格は以下の通り。



M5搭載iPad Pro Wi-Fiモデル Wi-Fi+Cellularモデル ストレージ 価格(税込) ストレージ 価格(税込) 11インチモデル 256GB 16万8800円 256GB 20万4800円 512GB 20万4800円 512GB 24万800円 1TB 27万2800円 1TB 30万8800円 2TB 34万800円 2TB 37万6800円 13インチモデル 256GB 21万8800円 256GB 25万4800円 512GB 25万4800円 512GB 29万800円 1TB 32万2800円 1TB 35万8800円 2TB 39万800円 2TB 42万6800円



また、Amazon.co.jpでも注文が可能です。



＜つづく＞