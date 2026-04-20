2026年04月20日 11時32分 ハードウェア

MacBook Proの大幅なモデルチェンジはサプライチェーンの供給不足によりわずかに遅れるとの報道



間もなく登場すると目されている新型MacBook Proには、iPhoneのようなDynamic Islandを備えた新しい有機EL(OLED)ディスプレイ、iPhoneやiPadのようなタッチ操作を可能にするタッチスクリーン、高性能なM6シリーズのチップが搭載されると予想されています。そんな新型MacBook Proのリリースが、テクノロジー業界全体に影響を及ぼす半導体(メモリ)不足により、2027年初頭まで遅れる可能性があると報じられました。



Apple iOS 27 Siri Interface; iOS 27 Details; Mac Studio, Touch MacBook Release - Bloomberg

https://www.bloomberg.com/news/newsletters/2026-04-19/apple-ios-27-siri-interface-ios-27-details-mac-studio-touch-macbook-release-mo5u23o7



Apple's major MacBook Pro overhaul is reportedly 'slightly' delayed due to supply chain shortages - 9to5Mac

https://9to5mac.com/2026/04/19/apples-major-macbook-pro-overhaul-is-reportedly-slightly-delayed-due-to-supply-chain-shortages/



WWDC 2026 Graphic Teases Major iOS 27 Feature - MacRumors

https://www.macrumors.com/2026/04/19/wwdc-2026-graphic-teases-ios-27-feature/



Apple関連のリーク情報に精通したBloombergのマーク・ガーマン記者が、世界的な半導体不足の影響で、Appleも生産上の問題に直面していると報じました。当初、関係者の間ではAppleが新型MacBook Proの発売を2026年後半に予定していると予想していましたが、半導体不足の影響で発売は2027年初頭までずれ込む可能性がある模様。同様の理由から、新型Mac Studioの発売も延期されるとガーマン記者は報じています。





ガーマン記者によると、タッチスクリーン搭載MacBook Pro向けのソフトウェアは、maoOS 27の一部として2026年秋頃にリリースされる予定です。そのため、新型MacBook Proの発売延期はソフトウェア開発上の遅延が原因というわけではないと指摘されています。



なお、タッチスクリーン対応のMac向けのインターフェースとして、Appleは新しいコンテキストメニューコントロールやシステムメニューバー内の動的に拡大されるボタンなどを計画していると報じられてきました。



新型MacBook ProがMacシリーズのラインナップの中で具体的にどのような位置づけになるのかは不明です。テクノロジーメディアの9to5Macは「これほど多くのメジャーアップグレードが同時に実施されるとなると、Appleは新型MacBook Proを新しいハイエンドモデルとして位置づけ、価格帯も引き上げる可能性があります。そうなれば、現行のM5搭載MacBook Proは引き続き現行価格で販売されることとなるでしょう」と指摘しました。





この他、ガーマン記者は2026年6月開催予定の年次開発者向け会議「WWDC26」のビジュアルについて、「iOS 27で導入される刷新されたSiriインターフェースを垣間見せるもの」と指摘しました。



Appleの年次開発者向け会議「WWDC26」が2026年6月8日の週に開催決定、基調講演は6月8日に実施 - GIGAZINE





ガーマン記者によると、iOS 27ではDynamic Islandに新しいSiriのインターフェースが搭載されることになる模様。Siriを起動するとDynamic Islandに「検索または質問」というプロンプトが表示され、WWDC26のビジュアルのように「光カーソル」と出現するとのこと。この光を用いたエフェクトは、iOS 27にプリインストールされるSiriアプリの検索バーでも見られます。



Dynamic IslandはiPhone 14 Pro以降のモデルに搭載されていますが、Apple Intelligenceとの互換性の問題から、今後登場するSiriの新デザインの一部はiPhone 15 Pro以降のモデルでのみ利用できるようになる可能性があります。

