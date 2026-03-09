2026年03月09日 11時11分 ハードウェア

Appleは3つの新しい「Ultra」デバイスを2026年中に発売する可能性



Appleは2026年3月にiPhone 17eやM4搭載iPad Air、M5搭載MacBook Air、M5 Pro／M5 Max搭載MacBook Pro、Studio Display XDR、MacBook Neoなどの新製品を発表しました。さらにAppleが2026年中に「Ultra」クラスのデバイスを少なくとも3種類発売すると、Apple関連の情報に詳しいBloombergのマーク・ガーマン記者が報じています。



ガーマン記者は2026年に発売される3つのUltraクラスのデバイスとして、以下を紹介しています。



・折りたたみ式iPhone

ガーマン記者は以前から、Appleがクラムシェル型(縦型)の折りたたみ式iPhoneを計画していると報じています。



ガーマン記者によると、折りたたみ式iPhoneの価格は2000ドル(約31万円)になるとのこと。大型のインナースクリーンやディスプレイセンサーなどの新技術で、他のiPhoneと一線を画すという意味で「Ultra」になるとガーマン記者は述べています。実際にモデル名が「iPhone Ultra」になるかどうかは不明で、よりわかりやすく「iPhone Fold」になる可能性もあります。



・カメラセンサー内蔵型AirPods

2024年頃からささやかれている新型AirPodsはカメラセンサーを内蔵することで、高度な空間認識が可能になると言われています。



カメラセンサーを内蔵するため、新型AirPodsは現行のAirPods Proよりも価格が高くなる可能性は高く、AirPodsシリーズのフラグシップモデルとなり得ます。Appleはすでにオーバーイヤー型のノイズキャンセリングヘッドホンであるAirPods Maxを展開しているため、この新型AirPodsは「Ultra」の名を冠する可能性も十分考えられるとガーマン記者は述べました。



・タッチ対応MacBook

Appleは、タッチ対応OLEDディスプレイを備えた新たな最上位モデルとなるMacBookを開発していると報じられています。



ガーマン記者によると、この新モデルは次のMacBook上位モデルの柱となる製品で、OLEDの採用によって価格は現行のMacBook Proよりもさらに高くなる見通しです。ガーマン記者はこのタッチ対応OLEDディスプレイ搭載型のMacBookを「MacBook Ultra」と表現し、「M5 Pro／Max搭載のMacBook Proに置き換わるものではなく、その上に位置する超高級モデルになる」とまとめています。もっとも、Appleが実際に「Ultra」の名称を使うかどうかは未定で、正式名称は従来どおりMacBook Proにとどまる可能性もあります。



なお、プロ向けデスクトップのMac Studioは記事作成時点でM4 MaxあるいはM3 Ultra搭載モデルが用意されていますが、MacBook Proに搭載されたM5 Pro／Maxを超えるM5 Ultraを搭載するモデルが登場するのかどうかが今後の気になるポイントです。

