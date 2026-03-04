2026年03月04日 12時20分 ハードウェア

Appleが54万9800円の5K・120Hzディスプレイ「Studio Display XDR」を発表、ミニLEDバックライト搭載



Appleがプロクリエイター向けディスプレイ「Studio Display」の刷新を発表しました。さらに、27インチの5K XDRディスプレイのハイエンドディスプレイ「Studio Display XDR」が新登場しています。



Apple、新しいStudio Displayとまったく新しいStudio Display XDRを発表 - Apple (日本)

https://www.apple.com/jp/newsroom/2026/03/apple-introduces-stunning-studio-display-xdr/



Studio Display - Apple（日本）

https://www.apple.com/jp/studio-display/



Studio Display XDR - Apple（日本）

https://www.apple.com/jp/studio-display-xdr/



Studio Displayは5K Retinaディスプレイを採用し、画面の大きさは27インチ、解像度は5120×2880ピクセルです。ディスプレイを介してMacBookを充電することも可能で、付属のThunderbolt 5 Proケーブルを使って、14インチMacBook Proの高速充電に十分な最大96Wの電力を出力することができます。





Studio Display XDRはピクセル数やピクセル密度、カメラやオーディオの機能はStudio Displayと同様ですが、ミニLEDバックライトを搭載して最大1000ニトのSDR輝度、2000ニトのピークHDR輝度を実現し、より広い色域を備えています。また、120Hzのリフレッシュレートにより動きのあるコンテンツへの反応が向上しています。





ミニLEDバックライトは極めて高精度なライティングをもたらす2304のディミングゾーンで制御し、黒はより深く、白はより明るく表現します。また、暗い背景の中に明るく白っぽい被写体があると周囲がぼんやりと光って見える「ハロー/ブルーミング現象」も低減しているとのこと。





Studio Display XDRはP3とAdobe RGBの両方の色域にも対応しており、正確な色再現を求める印刷とデザインのプロフェッショナルに理想的なディスプレイとなっているそうです。





Studio Display XDRの背面は以下のような感じで、2つのThunderbolt 5ポート、2つのUSB-Cポートを備えています。Studio Display XDRはThunderboltハブとしての機能を果たすことも可能で、付属のThunderbolt 5 Proケーブルで16インチMacBook Proの高速充電に十分な最大140Wの充電電力を提供できます。





また、Studio DisplayとStudio Display XDRは環境に配慮して設計されており、どちらもスタンドに100％再生アルミニウム、標準ガラスオプションに80％再生ガラスを使用するなど、再生素材を使用して作られています。Studio DisplayとStudio Display XDRは耐久性が高く修理可能であるように設計されており、エネルギー効率と安全な化学に関するAppleの高い基準を満たしながら、業界をリードするソフトウェアサポートを提供しています。さらに、紙のパッケージはファイバー素材を100％使用しており、簡単にリサイクルできるよう折りたためるデザインになっています。



Appleのハードウェアエンジニアリング担当シニアバイスプレジデントであるジョン・ターナス氏は「Appleは、プロレベルのユーザーが人生で最高の仕事をするための世界で最も先進的なディスプレイを提供することにおいて業界をリードしており、今日私たちは新しいStudio Displayファミリーを発表することでもう一度それを実現します。Studio Displayはさらに進化しているほか、Studio Display XDRはXDRテクノロジーを大きく躍進させるディスプレイであり、映画制作やデザイン、印刷、3Dアニメーションなどのワークフローを変革します。これは間違いなく世界最高のプロ向けディスプレイです」と語りました。



新型Studio DisplayとStudio Display XDRは2026年3月4日から予約注文が可能で、3月11日には配送および店舗販売が開始されます。Studio Displayの価格は税込26万9800円、Studio Display XDRの価格は税込54万9800円です。

