M3シリーズ搭載の新型MacBook Pro＆iMacの高解像度画像まとめ

・関連記事

Appleが次世代チップのM3シリーズやM3搭載MacBook Pro&iMacを発表した新製品発表イベントまとめ - GIGAZINE



Appleが次世代Mシリーズの「M3」「M3 Pro」「M3 Max」を発表、Mac向けとしては初の3nmプロセスチップに - GIGAZINE



AppleがM3シリーズ搭載の新しい「MacBook Pro」を発表 - GIGAZINE



M3搭載「iMac」が登場、わずか11.5mmの極薄ディスプレイに驚異のパワーが詰め込まれる - GIGAZINE



2023年10月31日 15時15分00秒 in ハードウェア, Posted by logu_ii

You can read the machine translated English article here.