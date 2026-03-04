2026年03月04日 12時54分 ネットサービス

X(旧Twitter)がAI生成の戦争動画を投稿するクリエイターの収益分配を停止すると発表



2026年3月4日、X(旧Twitter)が「プラットフォーム上でAI生成の戦争関連動画を明示なしで投稿したユーザーの収益分配プログラムを停止する」と発表しました。



2026年3月4日、Xの製品責任者であるニキータ・ビア氏が、戦争関連の動画をAIで生成し、そのことを開示せずに投稿したクリエイターは収益分配プログラムから追放されるようポリシーを改訂したと発表しました。これにより、AI生成の戦争関連動画をAIで生成されたことを明示せずに投稿したユーザーは、1度目の違反時には収益プログラムから90日間停止されることとなり、再度違反するとプログラムから永久追放されることとなります。





ビア氏による投稿は以下の通り。



「本日、タイムライン上のコンテンツの信頼性を維持し、プログラムの不正操作を防止するため、クリエイター収益分配規約を改訂します。戦時中は、人々が現場の正確な情報にアクセスできることが極めて重要です。しかし、今日のAI技術では、人々を誤解させるようなコンテンツを作成することが容易です。今後、AI生成による武力紛争の動画をAIで作成したことを開示せずに投稿したユーザーは、クリエイター収益分配プログラムを90日間停止されます。その後の違反は、プログラムからの永久追放につながります。コミュニティノート付きの投稿、またはコンテンツに生成AIツールからのメタデータ(またはその他のシグナル)が含まれている場合、このことが報告されます。我々はこのような重要な局面においてXが信頼できるものとなるよう、ポリシーと製品を継続的に改良していきます」



Today we are revising our Creator Revenue Sharing policies to maintain authenticity of content on Timeline and prevent manipulation of the program.



During times of war, it is critical that people have access to authentic information on the ground. With today’s AI technologies,… — Nikita Bier (@nikitabier) March 3, 2026



これについて、テクノロジーメディアのEngadgetは「このポリシー改訂は驚くほど限定的なものであり、プラットフォームの収益分配プログラムに登録しているクリエイターと、AI生成戦争関連動画にのみ適用され、その他のAI生成コンテンツ全般には適用されません」と指摘。



Engadgetによると、Xは「AI生成の戦争関連動画をAIで生成されたことを明示せずに投稿したもの」を、コミュニティノートやメタデータを使って検出しているそうです。



なお、Xによる今回のポリシー改訂は2026年2月28日にアメリカがイスラエルと共同でイランへの軍事作戦を開始したことに端を発するものと思われます。アメリカは作戦開始から72時間の概要を公表し、イラン全土で1700以上の標的を攻撃したことを明らかにしています。



