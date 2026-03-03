2026年03月03日 10時49分 スマホ

ついに「iPhone 17e」が発表される、256GBで9万9800円



Appleが「iPhone 17e」を2026年3月2日に発表しました。iPhone 17eは背面カメラを1個だけ搭載する安価なモデルで、ストレージ容量256GBモデルが税込9万9800円です。プロセッサーはA19を搭載し、アップル製モデムのC1Xも搭載しています。



iPhone 17e - Apple（日本）

https://www.apple.com/jp/iphone-17e/



Apple、iPhone 17eを発表 - Apple (日本)

https://www.apple.com/jp/newsroom/2026/03/apple-introduces-iphone-17e/



iPhone 17eのカラーは「ブラック」「ホワイト」「ソフトピンク」の3種類です。背面には48メガピクセルのFusionカメラシステムを搭載しています。





プロセッサーはA19チップを搭載。GPUはiPhone 17が5コアだったのに対してiPhone 17eは4コアに減っています。ディスプレイはドルビービジョンに対応した最大輝度1200ニトの「Super Retina XDRディスプレイ」を搭載しており、動画やゲームを美しく表示できます。





ディスプレイの表面素材はiPhone 17と同じCeramic Shield 2を採用し、前世代と比べて耐擦傷性能が3倍に増強されています。





MagSafeとQi2にも対応しており、最大15Wでのワイヤレス充電が可能。カードケースなどのアクセサリを磁石でピタッとくっつけることもできます。





「iPhone 17」「iPhone 17e」「iPhone 16e」のスペックを並べた表が以下。iPhone 17eはiPhone 16eと同じ寸法ですが、プロセッサーが最新世代にアップグレードされて高速無線充電にも対応しています。



モデル名 iPhone 17 iPhone 17e iPhone 16e 外装 アルミニウムフレーム

アクションボタン

カメラコントロール アルミニウムフレーム

アクションボタン アルミニウムフレーム

アクションボタン 表面素材 Ceramic Shield 2 Ceramic Shield 2 Ceramic Shield プロセッサー A19チップ

6コアCPU

Neural Acceleratorを搭載した5コアGPU

16コアNeural Engine

ハードウェアアクセラレーテッドレイトレーシング A19チップ

6コアCPU

Neural Acceleratorを搭載した4コアGPU

16コアNeural Engine

ハードウェアアクセラレーテッドレイトレーシング A18チップ

6コアCPU

4コアGPU

16コアNeural Engine

ハードウェアアクセラレーテッドレイトレーシング 前面カメラ 18MPセンターフレームフロントカ メ ラ 12MP TrueDepthカメラ 12MP TrueDepthカメラ 背面カメラ 48MP Fusionメイン

48MP Fusion超広角 48MP Fusionメイン 48MP Fusionメイン バッテリー 動画再生：最大30時間

動画再生(ストリーミング)：最大27時間 動画再生：最大26時間

動画再生(ストリーミング)：最大21時間 動画再生：最大26時間

動画再生(ストリーミング)：最大21時間 無線充電 最大25WのMagSafeワイヤレス充電

（30W以上のアダプタを使用） 最大15WのMagSafeワイヤレス充電

（20W以上のアダプタを使用） 最大7.5WのQiワイヤレス充電 ストレージ容量 256GB

512GB 256GB

512GB 128GB

256GB

512GB 画面 大きさ：6.3インチ

解像度：2622×1206ピクセル

最大輝度：1000ニト

ピーク輝度：1600ニト(HDR)

ピーク輝度：3000ニト(屋外)

最小輝度：1ニト

Super Retina XDRディスプレイ

ProMotionテクノロジー

常時表示 ディスプレイ

Dynamic Island

HDRディスプレイ

True Toneディスプレイ

広色域ディスプレイ（P3）

触覚タッチ 大きさ：6.1インチ

解像度：2532×1170ピクセル

最大輝度：800ニト

ピーク輝度：1200ニト(HDR)

Super Retina XDRディスプレイ

HDRディスプレイ

True Toneディスプレイ

広色域ディスプレイ（P3）

触覚タッチ

大きさ：6.1インチ

解像度：2532×1170ピクセル

最大輝度：800ニト

ピーク輝度：1200ニト(HDR)

Super Retina XDRディスプレイ

HDRディスプレイ

True Toneディスプレイ

広色域ディスプレイ（P3）

触覚タッチ

寸法 高さ149.6mm×幅71.5mm×厚さ7.95mm 高さ146.7mm×幅71.5mm×厚さ7.80mm 高さ146.7mm×幅71.5mm×厚さ7.80mm 重量 177g 169g 167g 価格 256GBモデル：12万9800円

512GBモデル：16万4800円 256GBモデル：9万9800円

512GBモデル：13万4800円 128GBモデル：税込9万9800円(登場時)

256GBモデル：税込11万4800円(登場時)

512GBモデル：税込14万4800円(登場時)



iPhone 17eの発売日は2026年3月11日で、予約注文は2026年3月4日23時15分から始まります。価格は256GBモデルが9万9800円、512GBモデルが13万4800円です。

