ついに「iPhone 17e」が発表される、256GBで9万9800円
Appleが「iPhone 17e」を2026年3月2日に発表しました。iPhone 17eは背面カメラを1個だけ搭載する安価なモデルで、ストレージ容量256GBモデルが税込9万9800円です。プロセッサーはA19を搭載し、アップル製モデムのC1Xも搭載しています。
iPhone 17e - Apple（日本）
https://www.apple.com/jp/iphone-17e/
Apple、iPhone 17eを発表 - Apple (日本)
https://www.apple.com/jp/newsroom/2026/03/apple-introduces-iphone-17e/
iPhone 17eのカラーは「ブラック」「ホワイト」「ソフトピンク」の3種類です。背面には48メガピクセルのFusionカメラシステムを搭載しています。
プロセッサーはA19チップを搭載。GPUはiPhone 17が5コアだったのに対してiPhone 17eは4コアに減っています。ディスプレイはドルビービジョンに対応した最大輝度1200ニトの「Super Retina XDRディスプレイ」を搭載しており、動画やゲームを美しく表示できます。
ディスプレイの表面素材はiPhone 17と同じCeramic Shield 2を採用し、前世代と比べて耐擦傷性能が3倍に増強されています。
MagSafeとQi2にも対応しており、最大15Wでのワイヤレス充電が可能。カードケースなどのアクセサリを磁石でピタッとくっつけることもできます。
「iPhone 17」「iPhone 17e」「iPhone 16e」のスペックを並べた表が以下。iPhone 17eはiPhone 16eと同じ寸法ですが、プロセッサーが最新世代にアップグレードされて高速無線充電にも対応しています。
|モデル名
|iPhone 17
|iPhone 17e
|iPhone 16e
|外装
|アルミニウムフレーム
アクションボタン
カメラコントロール
|アルミニウムフレーム
アクションボタン
|アルミニウムフレーム
アクションボタン
|表面素材
|Ceramic Shield 2
|Ceramic Shield 2
|Ceramic Shield
|プロセッサー
|A19チップ
6コアCPU
Neural Acceleratorを搭載した5コアGPU
16コアNeural Engine
ハードウェアアクセラレーテッドレイトレーシング
|A19チップ
6コアCPU
Neural Acceleratorを搭載した4コアGPU
16コアNeural Engine
ハードウェアアクセラレーテッドレイトレーシング
|A18チップ
6コアCPU
4コアGPU
16コアNeural Engine
ハードウェアアクセラレーテッドレイトレーシング
|前面カメラ
|18MPセンターフレームフロントカ メ ラ
|12MP TrueDepthカメラ
|12MP TrueDepthカメラ
|背面カメラ
|48MP Fusionメイン
48MP Fusion超広角
|48MP Fusionメイン
|48MP Fusionメイン
|バッテリー
|動画再生：最大30時間
動画再生(ストリーミング)：最大27時間
|動画再生：最大26時間
動画再生(ストリーミング)：最大21時間
|動画再生：最大26時間
動画再生(ストリーミング)：最大21時間
|無線充電
|最大25WのMagSafeワイヤレス充電
（30W以上のアダプタを使用）
|最大15WのMagSafeワイヤレス充電
（20W以上のアダプタを使用）
|最大7.5WのQiワイヤレス充電
|ストレージ容量
|256GB
512GB
|256GB
512GB
|128GB
256GB
512GB
|画面
|大きさ：6.3インチ
解像度：2622×1206ピクセル
最大輝度：1000ニト
ピーク輝度：1600ニト(HDR)
ピーク輝度：3000ニト(屋外)
最小輝度：1ニト
Super Retina XDRディスプレイ
ProMotionテクノロジー
常時表示
Dynamic Island
HDRディスプレイ
True Toneディスプレイ
広色域ディスプレイ（P3）
触覚タッチ
|大きさ：6.1インチ
解像度：2532×1170ピクセル
最大輝度：800ニト
ピーク輝度：1200ニト(HDR)
Super Retina XDRディスプレイ
HDRディスプレイ
True Toneディスプレイ
広色域ディスプレイ（P3）
触覚タッチ
|大きさ：6.1インチ
解像度：2532×1170ピクセル
最大輝度：800ニト
ピーク輝度：1200ニト(HDR)
Super Retina XDRディスプレイ
HDRディスプレイ
True Toneディスプレイ
広色域ディスプレイ（P3）
触覚タッチ
|寸法
|高さ149.6mm×幅71.5mm×厚さ7.95mm
|高さ146.7mm×幅71.5mm×厚さ7.80mm
|高さ146.7mm×幅71.5mm×厚さ7.80mm
|重量
|177g
|169g
|167g
|価格
|256GBモデル：12万9800円
512GBモデル：16万4800円
|256GBモデル：9万9800円
512GBモデル：13万4800円
|128GBモデル：税込9万9800円(登場時)
256GBモデル：税込11万4800円(登場時)
512GBモデル：税込14万4800円(登場時)
iPhone 17eの発売日は2026年3月11日で、予約注文は2026年3月4日23時15分から始まります。価格は256GBモデルが9万9800円、512GBモデルが13万4800円です。
・関連記事
「iPhone 17」の外観を詳しくチェックしてみた、ProやAirと比べてオーソドックスな無印モデル - GIGAZINE
iPhone 17のカメラ性能を徹底検証してみたよレビュー、48メガピクセルにアップグレードされた超広角カメラの実力はいかに - GIGAZINE
「iPhone 16e」の充電に必要な電源アダプタは？バッテリーの寿命・充電時間・ベンチマーク結果をチェック - GIGAZINE
48メガピクセルカメラ1つ搭載のiPhone 16eでどんな写真が撮れるのか？いろいろ撮影してみた - GIGAZINE
「iPhone 17」「iPhone 17 Pro」「iPhone Air」を一斉ベンチマークテスト、無印・Pro・Airの性能差を探る - GIGAZINE
「iPhone 17」「iPhone 17 Pro」「iPhone Air」のバッテリー持続時間と充電速度を測定＆高負荷時に高温になるかも検証してみた - GIGAZINE
「iPhone Air」開封の儀、ついに登場した史上最薄iPhoneの外観を細かくチェックして旧モデルと薄さ比較もしてみた - GIGAZINE
薄い代わりにカメラが1個になった「iPhone Air」の写真撮影能力を検証してみたよレビュー - GIGAZINE
税込10万円以下の廉価版モデル「iPhone 16e」速攻フォトレビュー、歴代iPhone SEとサイズや重さも比較してみた - GIGAZINE
・関連コンテンツ
in ハードウェア, スマホ, Posted by log1o_hf
You can read the machine translated English article The iPhone 17e has finally been announce….