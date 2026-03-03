2026年03月03日 11時07分 ハードウェア

M4搭載iPad Airが登場、メモリ12GB＆Wi-Fi 7対応で価格は9万8800円から



AppleがM4チップを搭載した新型iPad Airを発表しました。価格は11インチモデルが税込9万8800円から、13インチモデルが税込12万8800円から。3月4日(水)から予約注文が、3月11日(水)から販売が始まります。



Apple、M4を搭載した新しいiPad Airを発表 - Apple (日本)

https://www.apple.com/jp/newsroom/2026/03/apple-introduces-the-new-ipad-air-powered-by-m4/



Introducing iPad Air with M4 - YouTube





今回発表されたM4搭載iPad Airと、前世代のM3搭載iPad Airのスペックを並べた表が以下。違いはメモリ容量とメモリ帯域幅、Wi-Fi 7とBluetooth 6対応、ハードウェアコーデックが8K H.264に対応した点、11インチモデルの重量で、他は差がありません。



M4搭載iPad Air M3搭載iPad Air ディスプレイ 11インチ・13インチ

Liquid Retinaディスプレイ

広色域(P3)・True Tone

IPSテクノロジー搭載LEDバックライトMulti-Touchディスプレイ

2360×1640ピクセル解像度、264ppi(11インチ)

2732×2048ピクセル解像度、264ppi(13インチ)

SDR輝度：最大500ニト(11インチ)／最大600ニト(13インチ)

反射防止コーティング・耐指紋性撥油コーティング 11インチ・13インチ

Liquid Retinaディスプレイ

広色域(P3)・True Tone

IPSテクノロジー搭載LEDバックライトMulti-Touchディスプレイ

2360×1640ピクセル解像度、264ppi(11インチ)

2732×2048ピクセル解像度、264ppi(13インチ)

SDR輝度：最大500ニト(11インチ)／最大600ニト(13インチ)

反射防止コーティング・耐指紋性撥油コーティング チップ Apple M4

高性能コア×3＋高効率コア×5

9コアGPU

16コアNeural Engine

12GBユニファイドメモリ

メモリ帯域幅 120GB/s Apple M3

高性能コア×4＋高効率コア×4

9コアGPU

16コアNeural Engine

8GBユニファイドメモリ

メモリ帯域幅 100GB/s メディアエンジン ハードウェアアクセラレーテッド8K H.264、HEVC、ProRes、ProRes RAW

ビデオデコードエンジン

ビデオエンコードエンジン

ProResエンコード/デコードエンジン

AV1デコード ハードウェアアクセラレーテッド8K HEVC、4K H.264、ProRes、ProRes RAW

ビデオデコードエンジン

ビデオエンコードエンジン

ProResエンコード/デコードエンジン

AV1デコード カメラ(背面) 12MP広角カメラ

ƒ/1.8絞り値

最大5倍のデジタルズーム

写真のスマートHDR 4 12MP広角カメラ

ƒ/1.8絞り値

最大5倍のデジタルズーム

写真のスマートHDR 4 カメラ(前面) 12MPセンターフレームカメラ（横向き）

ƒ/2.0絞り値

2倍のズームアウト

センターフレーム

True Tone搭載Retina Flash

写真のスマートHDR 4

映画レベルのビデオ手ぶれ補正

ビデオの拡張ダイナミックレンジ（最大30fps）

1080p HDビデオ撮影（25fps、30fpsまたは60fps） 12MPセンターフレームカメラ（横向き）

ƒ/2.0絞り値

2倍のズームアウト

センターフレーム

True Tone搭載Retina Flash

写真のスマートHDR 4

映画レベルのビデオ手ぶれ補正

ビデオの拡張ダイナミックレンジ（最大30fps）

1080p HDビデオ撮影（25fps、30fpsまたは60fps） セキュア Touch ID Touch ID コネクタ USB-C USB-C ワイヤレス Wi-Fi 7

MIMO

Bluetooth 6

＜以下Cellular＞

UMTS/HSPA/​HSPA+/​DC-HSDPA

5G（sub-6 GHz）

ギガビットLTE（最大31バ ン ド ）

GPS/GNSS Wi-Fi 6E

MIMO

Bluetooth 5.3

＜以下Cellular＞

UMTS/HSPA/​HSPA+/​DC-HSDPA

5G（sub-6 GHz）

ギガビットLTE（最大31バ ン ド ）

GPS/GNSS 容量 128GB・256GB・512GB・1TB 128GB・256GB・512GB・1TB サイズ 高さ247.6mm×幅178.5mm×厚さ6.1mm(11インチ)

高さ280.6mm×幅214.9mm×厚さ6.1mm(13インチ) 高さ247.6mm×幅178.5mm×厚さ6.1mm(11インチ)

高さ280.6mm×幅214.9mm×厚さ6.1mm(13インチ) 重量 Wi-Fiモデル：464g(11インチ)／616g(13インチ)

Wi-Fi＋Cellularモデル：465g(11インチ)／617g(13インチ) Wi-Fiモデル：460g(11インチ)／616g(13インチ)

Wi-Fi＋Cellularモデル：460g(11インチ)／617g(13インチ) 電源とバッテリー Wi-Fiでのインターネット利用、ビデオ再生：最大10時間

モバイルデータ通信ネットワークでのインターネット利用：最大9時間

USB-C経由でコンピュータまたは電源アダプタを使って充電 Wi-Fiでのインターネット利用、ビデオ再生：最大10時間

モバイルデータ通信ネットワークでのインターネット利用：最大9時間

USB-C経由でコンピュータまたは電源アダプタを使って充電



M4搭載iPad AirはM3搭載の前世代iPad Airよりも最大30％高速で、M1搭載のiPad Airよりも最大2.3倍高速とのこと。iPad Airに搭載されるM4チップのCPUは高効率コア3基＋高性能コア5基という構成で、前世代のM3チップから構成が変わっています。また、ユニファイドシステムメモリは前世代よりも50％大きい12GBとなっており、メモリ帯域幅も120GB/sとなって前世代よりも高くなりました。





また、M4搭載iPad AirにはiPhone 17シリーズで採用されたワイヤレスネットワーク通信用チップであるN1とC1Xを搭載したことでより高速なワイヤレス通信とモバイル通信を実現し、Wi-Fi 7にも対応しました。



本体色はブルー・パープル・スターライト・スペースグレイの4種類が用意されています。





M4搭載iPad Airの価格は以下の通り。



M4搭載iPad Air(税込価格) 128GB 256GB 512GB 1TB 11インチ Wi-Fiモデル 9万8800円 11万4800円 15万800円 18万6800円 Wi-Fi+Cellularモデル 12万4800円 14万800円 17万6800円 21万2800円 13インチ Wi-Fiモデル 12万8800円 14万4800円 18万800円 21万6800円 Wi-Fi+Cellularモデル 15万4800円 17万800円 20万6800円 24万2800円



M4搭載iPad Airの予約注文は2026年3月4日(水)23時15分から、販売は2026年3月11日(水)から始まります。

