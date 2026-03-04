Appleが「M5搭載MacBook Air」を発表、13インチ最小構成で18万4800円
AppleがM5チップを搭載したMacBook Airを2026年3月3日に発表しました。大きさは13インチと15インチの2種類で、最大18時間連続稼働可能なバッテリーを備えています。
M5搭載MacBook Airは13インチモデルと15インチモデルが用意されています。カラーは「スカイブルー」「シルバー」「スターライト」「ミッドナイト」の4色です。
M5チップには最大10コアCPUと最大10コアのGPUが搭載されており、全体的に処理性能が向上しています。特にAI性能の高さがアピールされており、M1搭載MacBook Airと比べて大規模言語モデル(LLM)の処理性能が9.5倍に向上。Intel Core Ultra X7を搭載したノートPCと比べても3.8倍の処理性能を備えています。
12メガピクセルのカメラも搭載。ユーザーの顔を中央に映し続ける「センターフレームカメラ」や、ユーザーの顔と机の上を同時に映す「デスクビュー」といった機能も搭載しています。
充電は有線のMagSafeポートで行う仕組み。Thunderbolt 4ポートを2個搭載し、ヘッドホンジャックも備えています。
電源ボタンにはTouch IDが組み込まれており、指紋認証でログイン処理などを実行できます。
13インチモデルと15インチモデルの仕様は以下の通り。13インチモデルの場合は「CPU10コア・GPU8コアのM5チップ」か「CPU10コア・GPU10コアのM5チップ」のいずれかを選択可能で、15インチモデルは「CPU10コア・GPU10コアのM5チップ」のみです。なお、チップの種類によって選択可能なメモリ容量やストレージ容量が変化します。
|大きさ
|13インチ
|15インチ
|カラー
|スカイブルー
シルバー
スターライト
ミッドナイト
|チップ
|CPU10コア・GPU8コアのM5チップ
CPU10コア・GPU10コアのM5チップ
|CPU10コア・GPU10コアのM5チップ
|メモリ
|16GB
24GB
32GB
|ストレージ
|512GB
1TB
2TB
4TB
|ディスプレイ
|Liquid Retina ディスプレイ
大きさ：13.6インチ
解像度：2560×1664ピクセル
輝度：500ニト
|Liquid Retina ディスプレイ
大きさ：15.3インチ
解像度：2880×1864ピクセル
輝度：500ニト
|バッテリー
|53.8Wh リチウムポリマーバッテリー
最大18時間のビデオストリーミング
最大15時間のワイヤレスインターネット
40W電源アダプタ付属(最大60W対応)
70W以上のUSB Type-C電源アダプタによる高速充電
|66.5Wh リチウムポリマーバッテリー
最大18時間のビデオストリーミング
最大15時間のワイヤレスインターネット
40W電源アダプタ付属(最大60W対応)
70W以上のUSB Type-C電源アダプタによる高速充電
|ポート
|MagSage 3充電ポート
3.5mmヘッドフォンジャック
Thunderbolt 4(USB Type-C)ポート2個
|外部ディスプレイ
|最大2台
2台の場合：6K・60Hz、4K・144Hz
1台の場合：8K・60Hz、5K・120Hz、4K・240Hz
|キーボード
|バックライトMagic Keyboard
JIS配列かUS配列を選択可能
|無線通信
|Apple N1ワイヤレスネットワークチップ
Wi-Fi 7
Bluetooth 6
Threadネットワークテクノロジー
|カメラ
|12メガピクセル
|オーディオ
|4スピーカーサウンドシステム
ドルビーアトモス
空間オーディオ
|6スピーカーサウンドシステム
ドルビーアトモス
空間オーディオ
|寸法
|高さ1.13cm×幅30.41cm×奥行き21.5cm
|高さ1.15cm×幅34.04cm×奥行き23.76cm
|重量
|1.23kg
|1.51kg
|同梱物
|MacBook Air本体
40Wダイナミック電源アダプタ(最大60W対応)
USB Type-C MagSafe 3ケーブル(2m)
|MacBook Air本体
40Wダイナミック電源アダプタ(最大60W対応)
USB Type-C MagSafe 3ケーブル(2m)
|OS
|macOS
|価格
|18万4800円～
|21万9800円～
M5搭載MacBook Airの発売日は2026年3月11日で、3月4日23時15分から予約注文できます。
