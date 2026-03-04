2026年03月04日 10時52分 ハードウェア

Appleが「M5搭載MacBook Air」を発表、13インチ最小構成で18万4800円



AppleがM5チップを搭載したMacBook Airを2026年3月3日に発表しました。大きさは13インチと15インチの2種類で、最大18時間連続稼働可能なバッテリーを備えています。



13インチMacBook Airと15インチMacBook Air - Apple（日本）

https://www.apple.com/jp/macbook-air/



Apple、M5を搭載した新しいMacBook Airを発表 - Apple (日本)

https://www.apple.com/jp/newsroom/2026/03/apple-introduces-the-new-macbook-air-with-m5/



M5搭載MacBook Airは13インチモデルと15インチモデルが用意されています。カラーは「スカイブルー」「シルバー」「スターライト」「ミッドナイト」の4色です。





M5チップには最大10コアCPUと最大10コアのGPUが搭載されており、全体的に処理性能が向上しています。特にAI性能の高さがアピールされており、M1搭載MacBook Airと比べて大規模言語モデル(LLM)の処理性能が9.5倍に向上。Intel Core Ultra X7を搭載したノートPCと比べても3.8倍の処理性能を備えています。





12メガピクセルのカメラも搭載。ユーザーの顔を中央に映し続ける「センターフレームカメラ」や、ユーザーの顔と机の上を同時に映す「デスクビュー」といった機能も搭載しています。





充電は有線のMagSafeポートで行う仕組み。Thunderbolt 4ポートを2個搭載し、ヘッドホンジャックも備えています。





電源ボタンにはTouch IDが組み込まれており、指紋認証でログイン処理などを実行できます。





13インチモデルと15インチモデルの仕様は以下の通り。13インチモデルの場合は「CPU10コア・GPU8コアのM5チップ」か「CPU10コア・GPU10コアのM5チップ」のいずれかを選択可能で、15インチモデルは「CPU10コア・GPU10コアのM5チップ」のみです。なお、チップの種類によって選択可能なメモリ容量やストレージ容量が変化します。



大きさ 13インチ 15インチ カラー スカイブルー

シルバー

スターライト

ミッドナイト チップ CPU10コア・GPU8コアのM5チップ

CPU10コア・GPU10コアのM5チップ CPU10コア・GPU10コアのM5チップ メモリ 16GB

24GB

32GB ストレージ 512GB

1TB

2TB

4TB ディスプレイ Liquid Retina ディスプレイ

大きさ：13.6インチ

解像度：2560×1664ピクセル

輝度：500ニト Liquid Retina ディスプレイ

大きさ：15.3インチ

解像度：2880×1864ピクセル

輝度：500ニト バッテリー 53.8Wh リチウムポリマーバッテリー

最大18時間のビデオストリーミング

最大15時間のワイヤレスインターネット

40W電源アダプタ付属(最大60W対応)

70W以上のUSB Type-C電源アダプタによる高速充電 66.5Wh リチウムポリマーバッテリー

最大18時間のビデオストリーミング

最大15時間のワイヤレスインターネット

40W電源アダプタ付属(最大60W対応)

70W以上のUSB Type-C電源アダプタによる高速充電 ポート MagSage 3充電ポート

3.5mmヘッドフォンジャック

Thunderbolt 4(USB Type-C)ポート2個 外部ディスプレイ 最大2台

2台の場合：6K・60Hz、4K・144Hz

1台の場合：8K・60Hz、5K・120Hz、4K・240Hz キーボード バックライトMagic Keyboard

JIS配列かUS配列を選択可能 無線通信 Apple N1ワイヤレスネットワークチップ

Wi-Fi 7

Bluetooth 6

Threadネットワークテクノロジー カメラ 12メガピクセル オーディオ 4スピーカーサウンドシステム

ドルビーアトモス

空間オーディオ 6スピーカーサウンドシステム

ドルビーアトモス

空間オーディオ 寸法 高さ1.13cm×幅30.41cm×奥行き21.5cm 高さ1.15cm×幅34.04cm×奥行き23.76cm 重量 1.23kg 1.51kg 同梱物 MacBook Air本体

40Wダイナミック電源アダプタ(最大60W対応)

USB Type-C MagSafe 3ケーブル(2m) MacBook Air本体

40Wダイナミック電源アダプタ(最大60W対応)

USB Type-C MagSafe 3ケーブル(2m) OS macOS 価格 18万4800円～ 21万9800円～



M5搭載MacBook Airの発売日は2026年3月11日で、3月4日23時15分から予約注文できます。

