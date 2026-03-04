2026年03月04日 10時34分 ネットサービス

アクセンチュアがネット回線速度測定のSpeedtestと接続障害検出のDowndetectorの所有元であるOoklaを1900億円で買収



アクセンチュアがインターネット速度テストの「Speedtest」や、ウェブページで接続障害が発生していないかを検出する「Downdetector」の所有元であるOoklaを12億ドル(約1900億円)で買収したことが明らかになりました。



Accenture to Acquire Ookla to Strengthen Network Intelligence and Experience with Data and AI For Enterprises

https://newsroom.accenture.com/news/2026/accenture-to-acquire-ookla-to-strengthen-network-intelligence-and-experience-with-data-and-ai-for-enterprises



Downdetector, Speedtest sold to IT service provider Accenture in $1.2B deal - Ars Technica

https://arstechnica.com/information-technology/2026/03/downdetector-speedtest-sold-to-it-service-provider-accenture-in-1-2b-deal/





Ziff Davis to sell Ookla and Downdetector to Accenture as part of $1.2 billion deal | Reuters

https://www.reuters.com/business/ziff-davis-sell-connectivity-division-accenture-12-billion-2026-03-03/



ITコンサルタント兼サービスプロバイダーのアクセンチュアが、SpeedtestとDowndetectorを所有するOoklaをZiff Davisから12億ドルで買収することに合意しました。



アクセンチュアはOoklaの買収について、ミッションクリティカルなWi-Fiおよび5Gネットワークを最適化するのを支援することを目的とした自社サービスに、Ooklaのツールを統合する計画であると説明しています。



なお、OoklaはワイヤレスネットワークのトラブルシューティングのためのツールであるEkahauや、モバイルネットワークのパフォーマンスを監視するRootMetricsも有しています。





アクセンチュアはOoklaのサービスから収集したデータを、ハイパースケーラーやクラウドプロバイダーが推論ワークロードの大部分を処理するAIインフラストラクチャとエッジデータセンターの回復力を確保するのを支援するためや、銀行の詐欺防止を改善するため、公共事業におけるスマートホーム分析を実施するため、あるいは小売店のトラフィックを最適化するためなどに利用することを計画しているそうです。



アクセンチュアの最高戦略・サービス責任者を務めるマニッシュ・シャルマ氏は、Ooklaの買収について「SpeedtestとRootMetricsはエクスペリエンスを定義し、Downdetectorはインシデントをより迅速に特定し、Ekahauは優れたWi-Fiを通じてデジタルワークプレイスの変革を推進します。オムニチャネルとエージェントアクセスの時代において、低遅延でスムーズな接続は競争上の必須条件であり、これらのツールは企業に必要な高性能環境を構築する力を提供するものです」と語りました。



Ooklaによると、同社のツールは消費者主導の検査を毎月合計2億5000万回以上も実施しているそうです。Ooklaの従業員数は約430人で、2025年の売上は2億3070万ドル(約360億円)、純利益は7610万ドル(約120億円)でした。





ロイターの報道によると、Ziff Davisは2014年にOoklaを1500万ドル(約24億円)で買収しています。Ziff Davisによると、Ooklaの売却は今後数カ月以内に完了予定です。



なお、アクセンチュアの広報担当者はテクノロジーメディアのArs Technicaに対して、買収後にOoklaを「現在運営されている通り運営する予定」と語りました。

