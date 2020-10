Googleが住宅ローンの面倒すぎる手続きをAIで自動化する「LendingDocAI」を立ち上げ

Googleが、住宅ローン業界専用のAIサービスである LendingDocAI の立ち上げを発表しました。住宅ローン会社が借り手の収入や資産を評価するプロセスを、機械学習モデルを用いて高速化できるとのことです。 Lending DocAI fast tracks the home loan process | Google Cloud Blog https://cloud.google.com/blog/products/ai-machine-learning/lending-docai-fast-tracks-the-home-loan-process Roostify Partners With Google Cloud To Deliver Enhanced Lending Document AI Capabilities — Roostify https://www.roostify.com/press-releases/2020/10/19/google-roostify-partnership 住宅ローンの手続きには、大量の書類や個人情報の管理、さらに膨大な事務処理が必要となります。GoogleのLendingDocAIは、Google Cloudベースの機械学習で効率的に書類のスキャン・分析・検証ができる「 Document AI 」を住宅ローン専用に調整し、企業に提供するサービスで、住宅ローン企業の Roostify と提携して開発されました。 GoogleはLendingDocAIの利点として、具体的に以下の3点を挙げています。 ◆1:ローンプロセスの運用効率の向上 ローンの組成やサービスなど、住宅ローンのワークフロープロセスを高速化して、ローンの処理を簡単にし、納税証明書や収入、資産一覧などの書類から正確にデータをキャプチャーします。 ◆2:借り手と貸し手の住宅ローンのエクスペリエンスの向上 書類手続きを自動化することで複雑さが軽減し、住宅ローンのエクスペリエンスの改善が期待されます。住宅ローンの申し込みをより簡単に処理できるようになり、ローンが承認されるまでの時間が短縮されます。 ◆3:セキュリティ要件とコンプライアンス用件のサポート データアクセス制御や透明性、顧客の個人情報を管理するための暗号化など、リスクを軽減するテクノロジーをAIに組み込むことで、セキュリティーリスクを軽減し、コンプライアンス体制を強化します。また、書類のチェックや受領などのデータキャプチャも合理化されます。

2020年10月20日

