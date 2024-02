2024年02月07日 15時18分 メモ

電子署名大手・DocuSignが従業員の6%にあたる約440人を解雇



世界の180以上の国・地域で利用されている電子署名サービス「DocuSign(ドキュサイン)」が、全従業員の6%に相当する約440人の人員整理を行うことを明らかにしました。



DocuSign Announces Restructuring Plan to Support Multi-Year Growth as Independent Public Company

https://www.prnewswire.com/news-releases/docusign-announces-restructuring-plan-to-support-multi-year-growth-as-independent-public-company-302054176.html





2024年2月6日、DocuSignは製品および関連分野への投資を続けつつ、財務および業務効率の強化・改善を行うことを目的とした再編計画を発表し、販売およびマーケティング部門を中心として約6%の従業員を削減することを明らかにしました。DocuSignの従業員数は7336人なので、整理対象はおよそ440人になるとみられます。



再編計画には、従業員の異動や退職金、福利厚生費用や各種関連費用などで2800万ドル(約41億4000万円)から3200万ドル(約47億4000万円)が必要になるとのこと。





費用のほとんどは2025年会計年度第1四半期に発生し、再編計画の実行は第2四半期末までに実質的に完了すると見込まれています。



ニュースサイトのCNBCによると、発表を受けてDocuSignの株価は1%以上下落したとのこと。



DocuSign layoffs: company to cut 6% of workforce, or about 440 jobs

https://www.cnbc.com/2024/02/06/docusign-to-lay-off-6percent-of-workforce-or-about-440-jobs.html





DocuSignを巡っては、2024年1月にプライベートエクイティファンドのベインキャピタルとヘルマン&フリードマンが買収を争っているとの報道があり、株価が急騰しましたが、両社とDocuSignの買収交渉は価格面で折り合いがつかず、行き詰まっているとのことです。



DocuSign's deal talks with Bain, Hellman & Friedman stall-sources | Reuters

https://www.reuters.com/markets/deals/docusigns-deal-talks-with-bain-hellman-friedman-stall-sources-2024-02-05/