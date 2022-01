2022年01月17日 11時09分 ハードウェア

Appleが開発中のAR/VRヘッドセットはM1Pro相当の性能で価格が20万円を超えるというウワサ



iPhone、iPad、Macなどの製品をリリースするAppleが開発中のAR/VRヘッドセットについて、アメリカ経済紙・ブルームバーグの記者でありApple関連のリーカーとしても知られるマーク・ガーマン氏が、自身のニュースレター「Power On」で独自入手した情報や予想を公開し、話題となっています。



ガーマン氏が紹介する「Appleが2022年に発表するであろう新製品」については以下の記事を読むとわかります。



ガーマン氏はAppleのAR/VRヘッドセットの販売時期について、2023年に食い込むかもしれないと予想を修正。さらに価格について、およそ2000ドル(約23万円)になるだろうと予測しました。



ガーマン氏はヘッドセットの価格が高くなる理由について、「私は、MacBook Proに搭載されているM1 Proと同等のプロセッサを含め、デバイス内部に2つのプロセッサが搭載されると考えています。それに加えて、超高解像度の8Kパネルディスプレイ、交換可能なレンズのオプション、高度なオーディオ技術などを組み合わせると、本体のコストはかさみます。さらに、7年間にわたる社内開発費を回収する必要があることも忘れてはなりません」と述べています。





特にAppleのAR/VRヘッドセットに搭載されるプロセッサについて、ガーマン氏は「私はAppleのAR/VRヘッドセットに搭載されるチップがM1 Proと同等であり、M1よりも優れていると考えています。M1 ProがM1より優れている最大のポイントは、CPUの速度ではなく、より高度なグラフィック性能です。M1はGPUを8コア搭載していますが、M1 Proは14~16コアも搭載しています」とコメントしました。



なお、AppleのAR/VRヘッドセットがどういう製品名になるかについて、ガーマン氏は「Apple Vision」「Apple Reality」「Apple Sight」「iSight」「Apple Lens」「Apple Goggles」などと予想しています。





さらにガーマン氏は、Appleウォレットと車を連動させることでiPhoneやApple Watchを鍵代わりに利用できる「CarKey」機能についても言及。2020年のWWDCで発表された「CarKey」は、Appleと正式に提携しているBMWの一部モデルでしか使うことができないとされていましたが、ガーマン氏によれば、韓国の自動車メーカー・ヒュンダイのジェネシスでも一部モデルでCarKeyが利用可能になり、CarKey対応のジェネシスは2022年夏までにリリースされるそうです。





そして、Appleが2022年1月にバッテリー駆動型のポータブルスピーカーである「Beats Pill+」の販売を終了したことを受けて、「Appleがかつてバッテリー駆動式のスマートスピーカーを開発して試作段階まで進めていた」とガーマン氏。記事作成時点でAppleはHomePod miniというスマートスピーカーをリリースしていますが、このHomePod miniはあくまでも外部電源に接続する必要があります。バッテリー駆動式のポータブルHomePodが製品化するかどうかは不明で、ガーマン氏も「実際にAppleブランドでバッテリー駆動のスマートスピーカーがリリースされることがあれば驚きだ」と述べており、実際に発売される可能性は低いとしています。