PS5世代は4年間でPlayStation史上最大の利益を達成&PS5の合計ゲームプレイ時間がPS4を上回ることがソニーの資料から判明



2024年5月30日(木)にソニーが事業説明会を実施しました。事業説明会ではソニーのゲーム事業に関する資料も配布され、PlayStation 5(PS5)の販売台数やPlayStation 4(PS4)とのシェアの差などが明らかになっています。



ソニーグループポータル | 事業説明会 2024

https://www.sony.com/ja/SonyInfo/IR/library/presen/business_segment_meeting/



Sony Business Segment Meeting 2024 Game & Network Services Segment - GNS_J.pdf

(PDFファイル)https://www.sony.com/ja/SonyInfo/IR/library/presen/business_segment_meeting/pdf/2024/GNS_J.pdf



以下の図は、PlayStationの世代ごとの売上(上)と利益(下)を示したものです。PS5世代(2020年~2023年)の売上は1060億ドル(約16兆7900億円)、利益は100億ドル(約1兆5700億円)で、他の世代より短い期間で最も高い利益を記録しています。ただし、この図は各年を主力ゲーム機ごとに世代分けしたものであり、「PS5世代の売上と利益」にはPS4などの旧世代機に由来するデータも含まれています。





PS5の累計販売台数の推移が以下。2023年には累計販売台数が5600万台に達しました。





2024年4月の「1カ月間に起動されたゲーム機の台数」はPS5とPS4ともに4900万台。また、2024年4月の「合計ゲームプレイ時間」はPS5が24億時間で、PS4の14億時間を上回っています。





カテゴリごとの売上高を確認すると、PS5はPS4と比べて「ゲームの売上」は12%減少しているものの、「追加コンテンツの売上」は176%増加しています。





ソニーは2022年にPlayStation Plusを「PlayStation Plus Essential」「PlayStation Plus Extra」「PlayStation Plus Premium」の3プランに分割しました。2023年には2022年に比べて「PlayStation Plus Extra」や「PlayStation Plus Premium」といった高額プランへの加入割合が増加し、両プランを合わせた加入割合はPlayStation Plus加入者全体の35%に達したそうです。





なお、ソニーは2021年~2023年を「PS5世代のポジション確立期間」と位置付けており、2024年~2026年には持続可能性を保ちながら利益の向上を目指すとしています。





また、ゲームソフト開発事業では2024年~2026年に「新たな強力タイトルのリリース」によって利益を拡大する予定とのことです。