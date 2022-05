2022年05月27日 12時30分 メモ

Appleが小売店などの時給労働者の時給を約2800円以上にすると発表、2018年から45%増加



世界的テクノロジー企業のAppleが、2022年5月25日に従業員へ宛てた電子メールで「全体的な報酬予算を増加する」と発表しました。昇給はApple本体の従業員だけでなく、小売店のApple Storeや修理サービスのApple Careで働く時給労働者にも適用され、時給労働者の初任給が時給22ドル(約2800円)になると報じられています。



Apple Boosting Pay Budget for Workers Amid Tight Labor Market - WSJ

https://www.wsj.com/articles/apple-boosting-pay-budget-for-workers-amid-tight-labor-market-11653527996?mod=djemalertNEWS



Apple says it will raise pay for corporate and retail employees in tight labor market

https://www.cnbc.com/2022/05/26/apple-says-it-will-raise-pay-for-corporate-and-retail-employees-in-tight-labor-market.html



アメリカの2022年4月の消費者物価指数は前年同月比で8.3%増とインフレが急速に進行しており、それに伴い企業側も賃金の引き上げを迫られています。アメリカ合衆国労働省の発表によると、2022年の第1四半期(1月~3月)にはアメリカの企業および政府機関の人件費は4.5%増加したとのことですが、歴史的なインフレを考慮すると実質的な給与は同期間中に減少したと報じられています。



インフレと賃上げの進行に加えて3.6%という低い失業率も相まって、アメリカの企業にとっては従業員の確保が大きな問題となりつつあります。そこで転職市場が活発なテクノロジー分野においてはGoogle、Amazon、Microsoftなど多くの企業が相次いで賃上げを発表しています。



そんな中、Appleは5月25日にApple本体および小売店の従業員の給与を引き上げることを発表しました。Appleの広報担当者は、「世界で最も優秀なチームメンバーを支援し、雇用し続けることで、私たちは顧客に最も革新的で素晴らしい製品とサービスを提供できます」「今年は年次業績評価プロセスの一環として、全体的な報酬予算を増額しています」とコメントしています。



賃上げは小売店のApple Storeや修理サービスのApple Careで働く時給労働者にも適用されます。アメリカの時給労働者の初任給が2018年から45%増となる時給22ドルになる見込みで、市場に応じてさらに引き上げられる可能性もあるとのこと。Apple Storeなどで働く一部の従業員は、通常は秋に行われる人事考課が3カ月早められ、7月上旬に昇給が実施されると伝えられたと日刊紙のウォール・ストリート・ジャーナルは報じました。





Appleはここ数カ月にわたり、労働者に関するさまざまな困難に直面しています。Appleは新型コロナウイルス感染症(COVID-19)により導入された在宅勤務を解除し、「週2リモート・週3出勤」の勤務形態を導入する方針ですが、これに反発した機械学習研究チームディレクターのイアン・グッドフェロー氏が辞職するなど、従業員からは不満の声が上がっています。



「リモートワークの解除」が原因でAppleの機械学習研究のトップが辞任か - GIGAZINE





さらにApple Storeの従業員が労働組合結成に向けた動きを見せており、ニューヨークのグランドセントラルにあるApple Storeでは従業員による署名が開始。組合結成を主導するグループは、時給を最低でも30ドル(約3800円)にすることを要求しています。



Apple Storeの従業員が労働組合結成に向け始動、さっそく「時給を最低3800円にするように」と要求 - GIGAZINE