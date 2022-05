世界的トラック生産企業が半導体部品の大量盗難被害を報告

世界的な半導体不足の影響は電子機器メーカーや自動車メーカーの製品生産に影響を及ぼしており、 トヨタが生産ラインを停止 したり フォードが自動車の一部機能を制限 したりとメーカー・ユーザー共に不利益を被る状況が続いています。そんな中トラック生産大手「 ダイムラー・トラック 」がトラック用半導体部品の盗難被害を報告しました。 DTNA Combats Theft of CPC Modules | Daimler https://northamerica.daimlertruck.com/pressdetail/dtna-combats-theft-of-cpc-modules-2022-05-23 Rash of parts thefts is leaving Freightliner trucks inoperable - FreightWaves https://www.freightwaves.com/news/thefts-of-powertrain-modules-plague-daimler-truck 今回トラック用部品の盗難被害を報告したのはダイムラー・トラックが所有するアメリカの商用車メーカーのダイムラー・トラックス・ノース・アメリカ(DTNA)です。DTNAによると盗難被害に遭っている部品はパワートレインを制御するコモン・パワートレイン・コントローラー(CPC)とのこと。盗難はトラックの駐車中に発生しており、2022年4月にはペンシルベニア州の駐車場で販売前のトラック24台からCPCが盗まれました。他にもディーラーやターミナルでCPCの盗難が発生しているとDTNAは報告しています。

・関連記事

チップ不足のためフォードが自動車から冷暖房機能の一部を削減 - GIGAZINE



半導体不足によりゼネラルモーターズが8工場を一時稼働停止、生産大幅削減へ - GIGAZINE



自動車産業が半導体不足で苦しんでいるのは誰のせいなのか? - GIGAZINE



世界的な半導体不足によって自動車メーカーとハードウェアメーカーがチップの取り合いをしている状況についてハーバード大学教授が解説 - GIGAZINE



なぜ半導体不足が世界規模で起きているのか? - GIGAZINE



2022年05月27日 14時00分00秒 in ハードウェア, 乗り物, Posted by log1o_hf

You can read the machine translated English article here.