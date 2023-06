2023年06月17日 23時00分 ゲーム

MicrosoftがXbox One向けゲームの開発を終了



23社のゲームスタジオを保有しているMicrosoftが、ゲーム開発の段階が「第9世代」のゲーム機であるXbox Series XとXbox Series S向けに移行しており、第8世代にあたるXbox One向けゲームにはもはや作られていないことを明らかにしました。



Microsoftは2001年にXboxで家庭用ゲーム機市場に参入。以後、2005年にXbox 360、2013年にXbox One、2017年にXbox Oneのハイエンド版であるXbox One X、2020年にXbox Series X/Sと世代を重ねています。





Xbox Oneは、ハードウェアの生産はすでに2022年に終了しています。



Xbox Oneの全機種が生産終了、MicrosoftはXbox Series X/Sの生産に集中へ - GIGAZINE





一方、ソフトウェア面ではMicrosoftは傘下にXbox Game Studiosを保有するほか、2020年にDOOMやFalloutで知られる「ベセスダ・ソフトワークス」を親会社のZeniMax Mediaごと買収しています。





過去に買収したスタジオも合わせると、Xbox Game StudiosとZeniMax Mediaのスタジオ数は合わせて23に上ります。まだXbox Series X/S向けのゲームをリリースしていないスタジオも含まれますが、少なくとも、Xbox Oneに向けたゲームは開発されていないことが明らかになりました。



Xbox Game Studioのチーフであるマット・ブーティ氏によると、社内のゲームのサイクルがXbox Series X/Sを含む「第9世代」のゲーム機向けに移行していて、「マインクラフト」のサポートなどを除くと、Xbox Oneなどの旧世代ゲーム機向けのゲームに取り組んでいるチームは存在しないとのこと。



ブーティ氏は、Xbox Oneはクラウドゲーミングサービス「Xbox Cloud Gaming」経由で第9世代のゲームをプレイ可能であると述べています。



なお、ゲーム開発者からは、第9世代ゲーム機のエントリー機であるXbox Series Sへの対応を求められることが新たな世代のゲームの可能性の足を引っ張っているとの指摘があります。



