Googleが月額約3万6000円のAIサブスクプラン「Google AI Ultra」を発表

・関連記事

GoogleのAIアシスタント「Gemini」で動画生成が可能に - GIGAZINE



Googleが次世代推論AIモデル「Gemini 2.5」発表、推論とコーディング性能が大きく向上 - GIGAZINE



AI禁止から方向転換し10万5000人以上の生徒にGoogleのチャットボット「Gemini」を提供する過去最大級のAI導入事例 - GIGAZINE



Google翻訳がiOSのデフォルト翻訳アプリとして使えるように - GIGAZINE



Googleが発表したAndroid 16のセキュリティ機能まとめ、メッセージの不正検出の拡張・通話中のアプリのサイドローディング防止・高度な保護機能プログラムの強化など - GIGAZINE



Googleが検索ページで「AIモード」ボタンをテスト中 - GIGAZINE

2025年05月21日 11時21分00秒 in ソフトウェア, ネットサービス, ウェブアプリ, 動画, Posted by log1i_yk

You can read the machine translated English article Google announces 'Google AI Ultra' AI su….