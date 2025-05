2025年05月21日 12時00分 サイエンス

エナジードリンクに使われる「タウリン」が白血病細胞の成長を促進している可能性



「タウリン」は人間の体内で自然に作られるアミノ酸であり、貝類や魚、甲殻類などにも豊富に含まれています。タウリンには疲労回復などの効果があるとされており、エナジードリンクやプロテインパウダーなどにもよく添加されています。新たな研究では、白血病細胞が骨髄のタウリンを盗み、それを使って成長していることがわかりました。



Taurine from tumour niche drives glycolysis to promote leukaemogenesis | Nature

https://www.nature.com/articles/s41586-025-09018-7





A Downside of Taurine: It Drives Leukemia Growth | URMC Newsroom

https://www.urmc.rochester.edu/news/story/a-downside-of-taurine-it-drives-leukemia-growth



Common Energy Drink Additive Could Be Fueling Growth in Leukemia : ScienceAlert

https://www.sciencealert.com/common-energy-drink-additive-could-be-fueling-growth-in-leukemia



アメリカ・ロチェスター大学のウィルモットがん研究所の研究チームは、白血病をはじめとする血液がんの治療を改善するため、骨髄内の多機能ネットワークである骨髄微小環境について長年にわたり研究を行ってきました。



論文の筆頭著者であるJeevisha Bajaj助教らの研究チームは、骨髄とその生態系内で何が起きているのかをマッピングしていたところ、骨髄微小環境でタウリンが産生されていることを発見しました。





