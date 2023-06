エナジードリンクによく含まれる「タウリン」が老化を遅らせる可能性

栄養ドリンクやエナジードリンクに含まれており、疲労回復の効果があるとされるアミノ酸「 タウリン 」が老化を遅らせる可能性があることが分かりました。 Taurine deficiency as a driver of aging | Science https://doi.org/10.1126/science.abn9257

2023年06月09日 12時00分00秒 in サイエンス, 食, Posted by log1p_kr

