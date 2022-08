コーヒーを飲むと長生きできるという通説は本当なのか？

コーヒーに含まれるカフェインまたはその他の化合物が長寿に関連している可能性を示唆する 調査結果 など、コーヒーは良好な健康状態につながるという話が数多く登場しています。このようなコーヒーと健康との関連性、特に長寿に関わる話は果たして本当のことなのか、科学系ニュースメディア・Live Scienceのマーティン・マクギガン氏が解説しています。 Does drinking coffee help you live longer? | Live Science https://www.livescience.com/does-drinking-coffee-help-live-longer 全米コーヒー協会によると、アメリカでは毎日推定5億1700万杯のコーヒーが飲まれており、水に次いで多く飲まれている飲料だといいます。多くの大規模な研究ではカフェインを含むコーヒーの化合物が炎症や悪い健康状態、特定の癌を抑えるのに役立つことを示唆していますが、これらは相関関係であり因果関係ではないため、コーヒーを飲むことが長寿につながると断定するにはまだ十分な証拠がないとのこと。とはいえ、コーヒーを飲むと健康に良い、寿命が延びるという大規模な研究結果が示されているのも事実です。しかし、それらの結果を解釈する際にはいくつか注意点があるとマクギガン氏は指摘します。

・関連記事

男性はエスプレッソ・女性はドリップコーヒーを飲むと「コレステロール値」が上昇するとの研究結果、一体なぜ男女で差が出るのか? - GIGAZINE



「心臓発作を経験した人はパーキンソン病になるリスクが低い」との研究結果 - GIGAZINE



コーヒーの「健康成分」を効率的に摂取し「健康に悪い成分」をなるべく減らす飲み方とは? - GIGAZINE



1日6杯以上のコーヒーが認知症や脳卒中などの脳疾患リスクを上げるという研究結果が示される - GIGAZINE



コーヒーやお茶をよく飲む人は「心臓発作や脳卒中になった後」の生存率が高いことが判明 - GIGAZINE

2022年08月16日 06時00分00秒 in サイエンス, 食, Posted by log1p_kr

You can read the machine translated English article here.