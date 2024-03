2024年03月03日 12時00分 サイエンス

がんや老化の原因「フリーラジカル」は少量なら健康にいいと専門家、抗酸化物質とフリーラジカルの適度なバランスとは?



ビタミンCやビタミンE、ブドウに含まれるポリフェノールなどに代表される「抗酸化物質」は、老化やがんの原因のひとつであるフリーラジカルに対抗し、体を酸化ストレスから守ってくれるため、摂取量が多ければ多いほど健康にいいように思えます。しかし、専門家は少量のフリーラジカルが有益な役割を果たしていると指摘して、抗酸化物質の過剰摂取に警鐘を鳴らしています。



Is it possible to have too many antioxidants? | Live Science

https://www.livescience.com/health/food-diet/is-it-possible-to-have-too-many-antioxidants



◆抗酸化物質のリスクとは?

過去の研究では、抗酸化物質が豊富な果物や野菜を食事に採り入れている人は、心血管疾患やがんなどのあらゆる死因による早期死亡リスクが少ないことが判明しているため、「抗酸化物質の摂取量が多いのはいいことだ」と考えるのは自然なことです。



しかし、抗酸化物質の摂り過ぎ、特にサプリメントによる抗酸化物質の過剰摂取にはリスクも伴います。軽い副作用としては、ベータカロチンの摂取により肌が黄色やオレンジ色になるのが有名です。また、ビタミンCの摂取量が多いと下痢や吐き気、腹痛などの消化器系の問題を引き起こす可能性があります。





一方深刻な副作用としては、喫煙者や元喫煙者、アスベストを吸引した事がある人など、元から肺がんや心血管疾患のリスクが高い人が高容量のベータカロチンを摂取すると、それらの疾患のリスクが高まるおそれがあることが報告されています。



また、サプリでビタミンEを大量に摂取するとアスピリン、ワルファリン、タモキシフェン、シクロスポリンAなどの医薬品の作用に影響が及ぶ可能性があるとの研究や、高容量のビタミンEがあらゆる死因での死亡リスクを増加させるおそれがあるとの研究結果もあります。



さらに、マウスの体組織を用いた複数の研究で、抗酸化物質が腫瘍の増殖や転移を促進する可能性が示されたことから、「この新たな発見は、がん患者やがんのリスクが高い人は抗酸化サプリメントの摂取を避けるべきであることを示唆しています」と研究者らは指摘しました。



◆フリーラジカルの役割

抗酸化物質の過剰摂取が体に悪い理由のひとつは、フリーラジカルの有益な作用まで抑制されてしまうからだと考えられています。具体的には、低濃度のフリーラジカルは細胞の成長を助け、免疫機能に有益な効果を発揮するといわれているほか、薬物の代謝や分解、細胞間のコミュニケーションにも関与しているとのこと。





ブリティッシュ・コロンビア大学の薬理学教授であるイスマイル・ラハー氏は、科学系ニュースサイト・Live Scienceに対して、「フリーラジカルが生理学的プロセスにおいて有益な働きをすることを示す証拠はたくさんあります」とコメント。ニューメキシコ大学薬学部のジェームズ・ケーラー氏は「抗酸化物質を摂り過ぎると正常かつ必要不可欠なプロセスが阻害されてしまうので、望ましくない結果を招く可能性があります」と話しました。



◆抗酸化物質とフリーラジカルのバランスを取る方法とは?

「それでは、一体どうすれば抗酸化物質のメリットを享受しつつ過剰摂取のデメリットを避られるのか?」という質問に対し、ケーラー氏はサプリメントに頼らずバランスの取れた食生活を送るのに尽きると話しています。



「十分な量の果物と野菜を含むバランスの取れた食事を食べると、適切な量の抗酸化物質を摂取できます。長期にわたって不適切な食事をしている場合や特定の病気の場合を除き、栄養補助食品が必要になることはほとんどありません」とケーラー氏は述べました。



また、ラハー氏によると運動も重要だとのこと。運動をするとフリーラジカルが発生しますが、筋肉や心臓、肝臓には抗酸化物質を生産する機能が備わっているので、その働きによりフリーラジカルの発生と悪影響を抑制することができます。





もし抗酸化物質のサプリを飲もうか考えている場合は、医療の専門家に相談した方がいいと、専門家はアドバイスしています。前述の通り、抗酸化物質の摂取量を間違えるとかえって健康を害してしまうおそれがあるほか、薬を服用している場合はそれらと相互作用して効果や副作用が変わってしまうのがその理由です。



抗酸化物質に限らず、低容量なら有益な一方で高容量になると有害になる現象は「ホルミシス」と呼ばれており、代表的な例としては呼吸に必要な酸素が知られています。



ケーラー氏は「少量が体にいいからといって、多ければ多いほどいいというわけではないのです」と話しました。