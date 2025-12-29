2025年12月29日 08時00分 サイエンス

「ショウガ」が健康にもたらす5つの効果とは？



料理のスパイスとしてよく使われるショウガは体を温める効果があるとされており、伝統医学でも頻繁に使われてきました。実際に、現代医学でもショウガが持つ健康効果が多数確認されているとのことで、イギリスのキングストン大学で薬学実務の上級講師を務めるディパ・カムダール氏が「ショウガが持つ5つの健康効果」を紹介しています。



From arthritis to nausea: five ways ginger could benefit your health

https://theconversation.com/from-arthritis-to-nausea-five-ways-ginger-could-benefit-your-health-261506





◆1：吐き気の緩和

複数の臨床試験において、ショウガが吐き気や嘔吐(おうと)を軽減する効果が一貫して示されており、イギリスの国民保健サービス(NHS)も吐き気の緩和にショウガを含む食品やお茶を推奨しています。ショウガは特に妊娠中の吐き気に効果があるようで、一般的な吐き気止めで効果が得られない妊婦にとって、安全かつ効果的な選択肢であると考えられています。



また、ショウガが化学療法による吐き気を軽減するという有望な証拠もある一方、乗り物酔いや手術後の吐き気に関しては結果がまちまちです。研究者らによると、ショウガはセロトニン受容体を遮断することで腸と脳の両方に作用し、吐き気を軽減する可能性があるとのことです。



◆2：抗炎症効果

ショウガにはギンゲロールやショウガオールといった、強力な抗酸化作用と抗炎症作用を持つ生理活性化合物が豊富に含まれています。近年は、ショウガのサプリメントが炎症を抑え、特に自己免疫疾患に効果を発揮する可能性が示唆されています。



2023年の研究ではショウガが好中球の活性を低下させることが示されました。好中球は病原体を捕捉して殺すための網状構造である細胞外トラップ(NET)を生成しますが、NETが過剰になると自己免疫疾患の悪化につながる可能性があります。この研究では、ショウガのサプリメントを1週間毎日摂取することで、NETの形成が著しく減少することがわかりました。



ショウガには抗菌作用もあり、これは細菌やウイルス、その他有害な微生物と戦う上で役に立ちます。カムダール氏は、「抗炎症作用と相まって、ショウガは喉の痛みをはじめとする風邪やインフルエンザの症状を緩和する、人気の治療薬となっています」と述べました。





◆3：痛みの軽減

ショウガは痛みの軽減についても有望な研究結果が報告されていますが、決定的なものではありません。いくつかの研究では、ショウガエキスが変形性膝関節症患者の痛みやこわばりを軽減することが示されており、特に治療初期にその効果は顕著です。しかし、効果には個人差があり、すべての患者が同レベルの効果を得られるわけではないとのこと。



また、11日間毎日2gのショウガを摂取すると筋肉痛が軽減されるという研究結果や、ショウガが月経痛を和らげる効果はイブプロフェンなどに匹敵するとの研究結果も報告されています。研究者らは、ショウガが神経系内の痛みの信号を弱める経路を活性化することで、痛みを軽減する効果を発揮すると考えています。また、プロスタグランジンやロイコトリエンといった炎症性化学物質を抑制する可能性もあります。



◆4：心臓の健康維持や糖尿病患者のサポート

2022年に実施された体系的レビューでは、ショウガのサプリメントがコレステロール値を大幅に改善し、中性脂肪・総コレステロール、LDLコレステロール(悪玉コレステロール)の値を低下させ、HDLコレステロール(善玉コレステロール)の値を上昇させることが示されました。また、ショウガは血圧を下げる効果も示唆されているほか、1日1～3gのショウガを4～12週間にわたり摂取するとコレステロール値と血糖値の療法が改善されるとの研究結果も報告されています。



これらの効果はインスリン抵抗性の改善や細胞へのグルコース取り込みの促進、酸化ストレスの軽減といった複数のメカニズムから生じていると考えられ、心臓の健康維持や糖尿病患者のサポートに役立ちます。また、ショウガは伝統的に媚(び)薬としても用いられており、初期の研究ではショウガが性機能を改善する可能性があると示唆されています。



◆5：脳の健康とがん

ショウガには神経保護作用と抗がん作用もある可能性が示されており、実験室での研究では、ショウガの成分が脳細胞を酸化ダメージから守る働きがあることが示唆されています。試験管内での実験では、ショウガが一部のがん細胞の増殖を遅らせる効果も示されていますが、これらの発見はまだ初期段階であり、人の体に効果があるかどうかを知るにはさらに研究が必要です。





さまざまな健康効果が期待できるショウガですが、その他の食品と同様に食べ過ぎには注意が必要です。1日4gを超えて摂取すると、人によっては胸焼けや膨満感、下痢、口内炎といった副作用が生じる可能性があるとのこと。また、血液凝固抑制剤を服用している人がショウガを摂取すると出血リスクが高まる場合があるほか、糖尿病や血圧の薬を服用していると作用が増強され、低血糖や低血圧が引き起こされる可能性もあるそうです。



カムダール氏は、「ショウガは単なる香りのいいスパイスではなく、科学的根拠がますます増えている自然療法でもあります。多くの人にとって、ショウガを料理やお茶に入れて楽しむことは、その治療効果を安全かつ効果的に引き出す方法です。サプリメントの摂取を検討している場合、特に持病があったり薬を服用していたりする人は、必ず事前に医師または薬剤師に相談してください」と述べました。

